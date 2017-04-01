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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Мордовия
Сокол - Мордовия: обзор матча 01 апреля 2017
Сокол
01.04.2017, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
0 : 0
Завершен
Мордовия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сокол - Мордовия
Замена
В. Шпитальный
️️️️
А. Хрущев
90'
+2
87'
Желтая карточка
А. Багаев
79'
Замена
И. Лукьянов
️️️️
И. Петров
78'
Замена
А. Амбарцумян
️️️️
В. Сысуев
Замена
Р. Паштов
️️️️
А. Мануковский
71'
Желтая карточка
А. Хрущев
69'
Замена
Н. Дергачев
️️️️
А. Дудолев
66'
60'
Замена
П. Игнатович
️️️️
А. Дегтярев
Желтая карточка
М. Платика
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
8
Александр Мануковский
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
18
Артем Дудолев
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Мордовия
23
Артем Леонов
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
10
Владислав Сысуев
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Семин
Сокол
1
Владимир Сугробов
ВР
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
77
Руслан Паштов
ПП
22
Иван Бакланов
ПВ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
11
Николай Дергачев
ЦФ
Мордовия
35
Роман Калюжный
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
22
Андрей Иванов
ЦП
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
9
Иван Лукьянов
ЦФ
4-4-2
16
Федоров
28
Семенов
21
Ходырев
80
Климов
22
Магадиев
17
Хрущев
8
Мануковский
5
Платика
18
Дудолев
88
Галыш
77
Романенко
3-4-1-1
23
Леонов
27
Лебедев
19
Осипов
5
Багаев
34
Сабитов
10
Петров
33
Кренделев
10
Сысуев
57
Деобальд
11
Дегтярев
17
Хрущев
9
Шпитальный
9
Шпитальный
17
Хрущев
18
Дудолев
11
Дергачев
11
Дергачев
18
Дудолев
8
Мануковский
77
Паштов
77
Паштов
8
Мануковский
11
Дегтярев
29
Игнатович
29
Игнатович
11
Дегтярев
10
Сысуев
10
Амбарцумян
10
Амбарцумян
10
Сысуев
10
Петров
9
Лукьянов
9
Лукьянов
10
Петров
Остались в запасе
Сокол
Мордовия
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
22
Иван Бакланов
ПВ
1
Владимир Сугробов
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
Главный тренер
Вадим Хафизов
35
Роман Калюжный
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
22
Андрей Иванов
ЦП
Главный тренер
Андрей Семин
Остались в запасе
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
22
Иван Бакланов
ПВ
1
Владимир Сугробов
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
Остались в запасе
35
Роман Калюжный
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
22
Андрей Иванов
ЦП
Главный тренер
Вадим Хафизов
Главный тренер
Андрей Семин
Статистика матча Сокол - Мордовия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Стадион:
Локомотив
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