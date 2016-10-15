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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Енисей
Сокол - Енисей: обзор матча 15 октября 2016
Сокол
15.10.2016, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
0 : 3
Завершен
Енисей
3'
А. Ломакин
29'
А. Малоян
45+2'
Н. Чичерин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сокол - Енисей
82'
Замена
М. Тихонов
️️️️
А. Алиев
79'
Замена
Р. Колев
️️️️
Е. Иванов
Замена
В. Шпитальный
️️️️
А. Дудолев
73'
Замена
Н. Дергачев
️️️️
А. Перченок
72'
67'
Замена
А. Козлов
️️️️
А. Малоян
64'
Замена
Нивалдо
️️️️
В. Камеш
58'
Желтая карточка
Н. Чичерин
Замена
А. Домшинский
️️️️
А. Ходырев
58'
Замена
А. Семенов
️️️️
Р. Паштов
58'
45'
+2
ГОЛ! 0:3!
Н. Чичерин
Желтая карточка
М. Платика
31'
29'
ГОЛ! 0:2!
А. Малоян
Желтая карточка
А. Хрущев
26'
3'
ГОЛ! 0:1!
А. Ломакин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
8
Александр Мануковский
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
77
Руслан Паштов
ПП
7
Александр Перченок
ПВ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Сокол
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
90
Алексей Домшинский
ЦФ
11
Николай Дергачев
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Енисей
1
Денис Вавилин
ВР
15
Росин Колев
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
6
Нивалдо
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
4-5-1
16
Федоров
80
Климов
3
Пасько
21
Ходырев
30
Васянович
17
Хрущев
18
Дудолев
8
Мануковский
5
Платика
77
Паштов
7
Перченок
4-1-4-1
1
Опарин
4
Чичерин
23
Васильев
23
Чернов
35
Гультяев
64
Ланин
33
Камеш
90
Ломакин
8
Иванов
10
Алиев
0
Малоян
21
Ходырев
90
Домшинский
90
Домшинский
21
Ходырев
7
Перченок
11
Дергачев
11
Дергачев
7
Перченок
18
Дудолев
9
Шпитальный
9
Шпитальный
18
Дудолев
77
Паштов
28
Семенов
28
Семенов
77
Паштов
10
Алиев
44
Тихонов
44
Тихонов
10
Алиев
8
Иванов
15
Колев
15
Колев
8
Иванов
33
Камеш
6
Нивалдо
6
Нивалдо
33
Камеш
0
Малоян
32
Козлов
32
Козлов
0
Малоян
Остались в запасе
Сокол
Енисей
22
Денис Магадиев
ЦЗ
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Вадим Хафизов
1
Денис Вавилин
ВР
15
Азим Фатуллаев
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
22
Денис Магадиев
ЦЗ
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
15
Азим Фатуллаев
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
Главный тренер
Вадим Хафизов
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Сокол - Енисей
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Локомотив
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