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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Тосно
Сокол - Тосно: обзор матча 06 августа 2016
Сокол
06.08.2016, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
1 : 2
Завершен
Тосно
66'
А. Перченок
12'
Р. Дугалич
59'
Г. Тетрашвили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сокол - Тосно
Желтая карточка
И. Климов
84'
82'
Замена
И. Гультяев
️️️️
Р. Мухаметшин
77'
Замена
Е. Марков
️️️️
А. Кутьин
Желтая карточка
А. Перченок
76'
Замена
Н. Дергачев
️️️️
А. Домшинский
74'
70'
Замена
В. Галиулин
️️️️
М. Палиенко
Замена
А. Хрущев
️️️️
А. Мануковский
66'
ГОЛ! 1:2!
А. Перченок
66'
Замена
М. Платика
️️️️
Р. Паштов
60'
Замена
А. Перченок
️️️️
А. Дудолев
60'
59'
Замена
А. Макаров
️️️️
А. Заболотный
59'
ГОЛ! 0:2!
Г. Тетрашвили
53'
Желтая карточка
Р. Мухаметшин
Желтая карточка
В. Галыш
38'
37'
Желтая карточка
А. Заболотный
Желтая карточка
Р. Паштов
37'
12'
ГОЛ! 0:1!
Р. Дугалич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
8
Александр Мануковский
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
18
Артем Дудолев
ПП
77
Руслан Паштов
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
90
Алексей Домшинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Тосно
1
Эдуард Байчора
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
48
Александр Кутьин
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Сокол
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
5
Михаил Платика
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
11
Николай Дергачев
ЦФ
Тосно
12
Василий Лукичев
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
23
Станислав Причиненко
ЛП
11
Александр Макаров
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
4-3-2-1
16
Федоров
22
Магадиев
80
Климов
21
Ходырев
30
Васянович
18
Дудолев
8
Мануковский
77
Паштов
88
Галыш
77
Романенко
90
Домшинский
4-1-2-1-2
1
Байчора
57
Абазов
25
Буйволов
20
Дугалич
19
Гарбуз
18
Кашчелан
3
Тетрашвили
9
Мухаметшин
99
Палиенко
91
Заболотный
48
Кутьин
90
Домшинский
11
Дергачев
11
Дергачев
90
Домшинский
18
Дудолев
7
Перченок
7
Перченок
18
Дудолев
8
Мануковский
17
Хрущев
17
Хрущев
8
Мануковский
77
Паштов
5
Платика
5
Платика
77
Паштов
9
Мухаметшин
35
Гультяев
35
Гультяев
9
Мухаметшин
99
Палиенко
21
Галиулин
21
Галиулин
99
Палиенко
91
Заболотный
11
Макаров
11
Макаров
91
Заболотный
48
Кутьин
20
Марков
20
Марков
48
Кутьин
Остались в запасе
Сокол
Тосно
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
Главный тренер
Вадим Хафизов
12
Василий Лукичев
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
Остались в запасе
12
Василий Лукичев
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
Главный тренер
Вадим Хафизов
Статистика матча Сокол - Тосно
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
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0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Локомотив
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