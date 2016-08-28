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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Cибирь
Сокол - Cибирь: обзор матча 28 августа 2016
Сокол
28.08.2016, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
1 : 1
Завершен
Cибирь
50'
В. Галыш
67'
Р. Беляев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сокол - Cибирь
Замена
А. Перченок
️️️️
М. Платика
86'
84'
Замена
А. Кушнирук
️️️️
М. Андреев
Замена
А. Домшинский
️️️️
А. Дудолев
81'
76'
Замена
В. Ларенц
️️️️
Р. Магаль
75'
Желтая карточка
В. Азаров
73'
Желтая карточка
Р. Магаль
72'
Замена
М. Вотинов
️️️️
Р. Беляев
67'
ГОЛ! 1:1!
Р. Беляев
52'
Замена
В. Азаров
️️️️
А. Гладышев
ГОЛ! 1:0!
В. Галыш
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
5
Михаил Платика
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
18
Артем Дудолев
ПП
77
Руслан Паштов
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
37
Евгений Чеботару
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
77
Максим Андреев
АП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
7
Роман Беляев
ЦФ
Сокол
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
7
Александр Перченок
ПВ
90
Алексей Домшинский
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Cибирь
35
Максим Киселев
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
17
Артем Коржунов
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
4-4-2
16
Федоров
22
Магадиев
80
Климов
21
Ходырев
30
Васянович
17
Хрущев
18
Дудолев
5
Платика
77
Паштов
88
Галыш
77
Романенко
4-4-1-1
25
Трунин
28
Магаль
4
Выходил
29
Мищенко
80
Качан
4
Рухаиа
37
Чеботару
47
Глушков
5
Гладышев
77
Андреев
7
Беляев
18
Дудолев
90
Домшинский
90
Домшинский
18
Дудолев
5
Платика
7
Перченок
7
Перченок
5
Платика
77
Андреев
5
Кушнирук
5
Кушнирук
77
Андреев
28
Магаль
44
Ларенц
44
Ларенц
28
Магаль
5
Гладышев
99
Азаров
99
Азаров
5
Гладышев
7
Беляев
45
Вотинов
45
Вотинов
7
Беляев
Остались в запасе
Сокол
Cибирь
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
Главный тренер
Вадим Хафизов
17
Артем Коржунов
ЦП
35
Максим Киселев
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
Остались в запасе
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
Остались в запасе
17
Артем Коржунов
ЦП
35
Максим Киселев
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Статистика матча Сокол - Cибирь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Апонасенко
(Москва)
Стадион:
Локомотив
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