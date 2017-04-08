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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Кубань (ЛФЛ)
Сокол - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 08 апреля 2017
Сокол
08.04.2017, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
0 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сокол - Кубань (ЛФЛ)
Замена
И. Бакланов
️️️️
А. Семенов
90'
+1
Замена
А. Васянович
️️️️
А. Перченок
90'
+1
79'
Желтая карточка
Д. Якуба
75'
Замена
И. Пономарёв
️️️️
Н. Маляров
Замена
А. Перченок
️️️️
А. Дудолев
73'
67'
Замена
В. Тюфяков
️️️️
В. Лобкарев
66'
Замена
Д. Якуба
️️️️
Р. Бугаев
Замена
Р. Паштов
️️️️
Н. Дергачев
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
8
Александр Мануковский
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
18
Артем Дудолев
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
11
Николай Дергачев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Кубань (ЛФЛ)
99
Юрий Дюпин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
19
Алексей Гай
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Сокол
1
Владимир Сугробов
ВР
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
77
Руслан Паштов
ПП
7
Александр Перченок
ПВ
22
Иван Бакланов
ПВ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Евгений Помазан
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
78
Игорь Пономарёв
ЦП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
92
Артем Щадин
АП
22
Юрий Завезен
ПП
3-2-2-2-1
16
Федоров
80
Климов
21
Ходырев
3
Пасько
28
Семенов
22
Магадиев
8
Мануковский
18
Дудолев
88
Галыш
77
Романенко
11
Дергачев
4-3-1-2
99
Дюпин
13
Марков
26
Бендзь
28
Байрыев
8
Бугаев
19
Гай
17
Коновалов
7
Маляров
52
Лобкарев
2
Гогниев
13
Обухов
18
Дудолев
7
Перченок
7
Перченок
18
Дудолев
28
Семенов
22
Бакланов
22
Бакланов
28
Семенов
Перченок
30
Васянович
30
Васянович
Перченок
11
Дергачев
77
Паштов
77
Паштов
11
Дергачев
7
Маляров
78
Пономарёв
78
Пономарёв
7
Маляров
52
Лобкарев
89
Тюфяков
89
Тюфяков
52
Лобкарев
8
Бугаев
8
Якуба
8
Якуба
8
Бугаев
Остались в запасе
Сокол
Кубань (ЛФЛ)
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Вадим Хафизов
1
Евгений Помазан
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
92
Артем Щадин
АП
22
Юрий Завезен
ПП
Остались в запасе
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
1
Владимир Сугробов
ВР
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
92
Артем Щадин
АП
22
Юрий Завезен
ПП
Главный тренер
Вадим Хафизов
Статистика матча Сокол - Кубань (ЛФЛ)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Локомотив
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