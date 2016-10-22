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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо - Сокол
Динамо - Сокол: обзор матча 22 октября 2016
Динамо
22.10.2016, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
1 : 1
Завершен
Сокол
78'
К. Панченко
89'
И. Климов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Сокол
89'
ГОЛ! 1:1!
И. Климов
Замена
Г. Морозов
️️️️
А. Козлов
80'
80'
Замена
А. Домшинский
️️️️
В. Романенко
ГОЛ! 1:0!
К. Панченко
Пас отдал
А. Бюттнер
78'
Травма
А. Козлов
76'
Замена
Е. Луценко
️️️️
А. Сапета
74'
73'
Замена
Н. Дергачев
️️️️
А. Дудолев
71'
Желтая карточка
А. Перченок
67'
Замена
Р. Паштов
️️️️
А. Мануковский
64'
Замена
А. Перченок
️️️️
А. Хрущев
Замена
А. Бюттнер
️️️️
И. Темников
57'
Замена
А. Соснин
️️️️
А. Катрич
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
(К)
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Кирилл Панченко
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
8
Александр Мануковский
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
77
Владимир Романенко
(К)
ПВ
88
Виталий Галыш
ЦФ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Динамо
42
Сергей Нарубин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Сокол
1
Владимир Сугробов
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
77
Руслан Паштов
ПП
7
Александр Перченок
ПВ
11
Николай Дергачев
ЦФ
90
Алексей Домшинский
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Шунин
11
Темников
44
Рыков
8
Хольмен
32
Терехов
34
Козлов
41
Сапета
21
Зотов
8
Панченко
77
Катрич
9
Бечирай
4-4-1-1
16
Федоров
30
Васянович
80
Климов
3
Пасько
28
Семенов
18
Дудолев
8
Мануковский
5
Платика
17
Хрущев
77
Романенко
88
Галыш
34
Козлов
18
Морозов
18
Морозов
34
Козлов
11
Темников
28
Бюттнер
28
Бюттнер
11
Темников
77
Катрич
23
Соснин
23
Соснин
77
Катрич
41
Сапета
48
Луценко
48
Луценко
41
Сапета
18
Дудолев
11
Дергачев
11
Дергачев
18
Дудолев
17
Хрущев
7
Перченок
7
Перченок
17
Хрущев
77
Романенко
90
Домшинский
90
Домшинский
77
Романенко
8
Мануковский
77
Паштов
77
Паштов
8
Мануковский
Остались в запасе
Динамо
Сокол
6
Максим Кузьмин
АП
42
Сергей Нарубин
ВР
26
Люк Уилкшир
ПЗ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
22
Денис Магадиев
ЦЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Остались в запасе
6
Максим Кузьмин
АП
42
Сергей Нарубин
ВР
26
Люк Уилкшир
ПЗ
Остались в запасе
22
Денис Магадиев
ЦЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Главный тренер
Вадим Хафизов
Статистика матча Динамо - Сокол
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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