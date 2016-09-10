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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Сокол
Кубань (ЛФЛ) - Сокол: обзор матча 10 сентября 2016
Кубань (ЛФЛ)
10.09.2016, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
0 : 0
Завершен
Сокол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Сокол
90'
+2
Желтая карточка
А. Васянович
90'
+2
Желтая карточка
А. Федоров
90'
+1
Замена
А. Семенов
️️️️
В. Романенко
Замена
Н. Маляров
️️️️
В. Ильин
90'
+1
Замена
И. Армаш
️️️️
А. Гай
86'
77'
Замена
А. Мануковский
️️️️
В. Галыш
73'
Замена
А. Перченок
️️️️
А. Хрущев
Замена
М. Майрович
️️️️
М. Житнев
64'
Замена
И. Жураховский
️️️️
В. Лобкарев
64'
Желтая карточка
Г. Зотов
53'
53'
Замена
А. Домшинский
️️️️
А. Дудолев
43'
Желтая карточка
Д. Магадиев
28'
Желтая карточка
Р. Паштов
Желтая карточка
С. Гогниев
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
39
Евгений Фролов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
99
Максим Житнев
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
88
Мозес Олоя
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
5
Михаил Платика
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
77
Руслан Паштов
ПП
18
Артем Дудолев
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Кубань (ЛФЛ)
1
Дмитрий Стажила
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
21
Игорь Жураховский
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
10
Максим Майрович
ЦФ
Сокол
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
8
Александр Мануковский
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
90
Алексей Домшинский
ЦФ
4-3-1-2
39
Фролов
8
Бугаев
28
Байрыев
26
Бендзь
31
Зотов
99
Житнев
19
Гай
88
Олоя
52
Лобкарев
98
Ильин
2
Гогниев
4-4-2
16
Федоров
30
Васянович
21
Ходырев
3
Пасько
22
Магадиев
18
Дудолев
77
Паштов
5
Платика
17
Хрущев
77
Романенко
88
Галыш
52
Лобкарев
21
Жураховский
21
Жураховский
52
Лобкарев
19
Гай
5
Армаш
5
Армаш
19
Гай
98
Ильин
7
Маляров
7
Маляров
98
Ильин
99
Житнев
10
Майрович
10
Майрович
99
Житнев
18
Дудолев
90
Домшинский
90
Домшинский
18
Дудолев
17
Хрущев
7
Перченок
7
Перченок
17
Хрущев
77
Романенко
28
Семенов
28
Семенов
77
Романенко
88
Галыш
8
Мануковский
8
Мануковский
88
Галыш
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Сокол
1
Дмитрий Стажила
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Вадим Хафизов
Остались в запасе
1
Дмитрий Стажила
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Вадим Хафизов
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Сокол
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
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Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Кубань
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