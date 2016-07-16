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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Сокол
Волгарь - Сокол: обзор матча 16 июля 2016
Волгарь
16.07.2016, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
2 : 1
Завершен
Сокол
17'
А. Сутормин
57'
А. Скворцов
14'
А. Радченко (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Сокол
Желтая карточка
А. Болонин
90'
90'
Желтая карточка
И. Климов
89'
Желтая карточка
В. Галыш
Желтая карточка
Э. Зураев
89'
83'
Желтая карточка
А. Пасько
Замена
И. Машуков
️️️️
А. Сутормин
83'
79'
Замена
А. Пасько
️️️️
А. Мануковский
Замена
А. Болонин
️️️️
А. Скворцов
73'
70'
Замена
А. Домшинский
️️️️
А. Хрущев
70'
Замена
А. Дудолев
️️️️
А. Васянович
Замена
С. Веркашанский
️️️️
А. Радченко
66'
ГОЛ! 2:1!
А. Скворцов
57'
55'
Замена
Н. Дергачев
️️️️
А. Перченок
Замена
М. Яковлев
️️️️
Р. Акбашев
52'
ГОЛ! 1:1!
А. Сутормин
17'
14'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Радченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
33
Аслан Дышеков
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Темури Букия
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
8
Александр Мануковский
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
77
Руслан Паштов
ПП
7
Александр Перченок
ПВ
77
Владимир Романенко
ПВ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Волгарь
24
Дмитрий Терновский
ВР
12
Василий Пинчук
ЦЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
9
Сергей Веркашанский
ЦП
2
Евгений Кирисов
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Сокол
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
18
Артем Дудолев
ПП
90
Алексей Домшинский
ЦФ
11
Николай Дергачев
ЦФ
3-3-2-2
71
Бучнев
23
Зуйков
76
Стешин
66
Жестоков
11
Сутормин
33
Дышеков
7
Зураев
99
Акбашев
10
Букия
27
Радченко
92
Скворцов
4-3-3
16
Федоров
30
Васянович
21
Ходырев
80
Климов
22
Магадиев
77
Паштов
8
Мануковский
17
Хрущев
77
Романенко
88
Галыш
7
Перченок
27
Радченко
9
Веркашанский
9
Веркашанский
27
Радченко
92
Скворцов
11
Болонин
11
Болонин
92
Скворцов
99
Акбашев
9
Яковлев
9
Яковлев
99
Акбашев
11
Сутормин
14
Машуков
14
Машуков
11
Сутормин
17
Хрущев
90
Домшинский
90
Домшинский
17
Хрущев
7
Перченок
11
Дергачев
11
Дергачев
7
Перченок
8
Мануковский
3
Пасько
3
Пасько
8
Мануковский
30
Васянович
18
Дудолев
18
Дудолев
30
Васянович
Остались в запасе
Волгарь
Сокол
2
Евгений Кирисов
ЦП
24
Дмитрий Терновский
ВР
12
Василий Пинчук
ЦЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Остались в запасе
2
Евгений Кирисов
ЦП
24
Дмитрий Терновский
ВР
12
Василий Пинчук
ЦЗ
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Статистика матча Волгарь - Сокол
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
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Калуга
2 : 2
31.10.2026
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0 : 1
24.10.2026
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Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
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Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
Центральный
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