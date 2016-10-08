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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Сокол
Тюмень - Сокол: обзор матча 08 октября 2016
Тюмень
08.10.2016, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
1 : 1
Завершен
Сокол
68'
И. Чудин
85'
К. Ахмедов (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Сокол
Желтая карточка
А. Чуканов
90'
+1
85'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Ахмедов
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
А. Павленко
83'
78'
Замена
А. Домшинский
️️️️
А. Хрущев
78'
Замена
А. Перченок
️️️️
Р. Паштов
76'
Желтая карточка
Р. Паштов
Замена
Н. Теленков
️️️️
А. Пустозеров
68'
ГОЛ! 1:0!
И. Чудин
68'
66'
Желтая карточка
В. Галыш
23'
Желтая карточка
В. Романенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
4
Алексей Пустозеров
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
8
Александр Мануковский
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
77
Руслан Паштов
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
72
Сергей Кошелев
ЦП
19
Георгий Кучиев
ЦФ
Сокол
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
7
Александр Перченок
ПВ
90
Алексей Домшинский
ЦФ
3-5-1-1
35
Смирнов
55
Гузь
90
Шакуро
77
Павленко
3
Ахмедов
4
Кленкин
13
Шляпкин
27
Чудин
4
Пустозеров
7
Чуканов
9
Мамтов
4-4-2
16
Федоров
30
Васянович
3
Пасько
21
Ходырев
80
Климов
77
Паштов
8
Мануковский
5
Платика
17
Хрущев
77
Романенко
88
Галыш
4
Пустозеров
20
Теленков
20
Теленков
4
Пустозеров
77
Павленко
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
77
Павленко
77
Паштов
7
Перченок
7
Перченок
77
Паштов
17
Хрущев
90
Домшинский
90
Домшинский
17
Хрущев
Остались в запасе
Тюмень
Сокол
72
Сергей Кошелев
ЦП
19
Георгий Кучиев
ЦФ
35
Игорь Телков
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
22
Денис Магадиев
ЦЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Остались в запасе
72
Сергей Кошелев
ЦП
19
Георгий Кучиев
ЦФ
35
Игорь Телков
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
Остались в запасе
22
Денис Магадиев
ЦЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
Главный тренер
Вадим Хафизов
Статистика матча Тюмень - Сокол
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Недвижай
(Ставрополь)
Стадион:
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