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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Тюмень
Сокол - Тюмень: обзор матча 29 апреля 2017
Сокол
29.04.2017, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
1 : 0
Завершен
Тюмень
64'
А. Семенов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сокол - Тюмень
Замена
В. Шпитальный
️️️️
В. Галыш
90'
+1
Замена
А. Васянович
️️️️
А. Дудолев
78'
74'
Замена
А. Чуканов
️️️️
П. Шакуро
ГОЛ! 1:0!
А. Семенов
64'
57'
Замена
В. Лешонок
️️️️
Н. Теленков
40'
Желтая карточка
П. Маслов
21'
Желтая карточка
Н. Теленков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
5
Михаил Платика
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
18
Артем Дудолев
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Тюмень
96
Игорь Обухов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Сокол
1
Владимир Сугробов
ВР
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
22
Иван Бакланов
ПВ
7
Александр Перченок
ПВ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
96
Иван Сметанин
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
4
Алексей Пустозеров
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
3-2-3-2
16
Федоров
3
Пасько
80
Климов
21
Ходырев
28
Семенов
22
Магадиев
5
Платика
8
Мануковский
18
Дудолев
88
Галыш
77
Романенко
3-1-5-1
96
Обухов
90
Шакуро
55
Гузь
39
Маслов
5
Рябокобыленко
4
Кленкин
27
Чудин
13
Шляпкин
3
Ахмедов
20
Теленков
9
Мамтов
88
Галыш
9
Шпитальный
9
Шпитальный
88
Галыш
18
Дудолев
30
Васянович
30
Васянович
18
Дудолев
90
Шакуро
7
Чуканов
7
Чуканов
90
Шакуро
20
Теленков
9
Лешонок
9
Лешонок
20
Теленков
Остались в запасе
Сокол
Тюмень
22
Иван Бакланов
ПВ
7
Александр Перченок
ПВ
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
17
Алексей Хрущев
ЛП
Главный тренер
Вадим Хафизов
96
Иван Сметанин
ЦЗ
4
Алексей Пустозеров
ЦП
35
Артем Смирнов
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
Остались в запасе
22
Иван Бакланов
ПВ
7
Александр Перченок
ПВ
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
17
Алексей Хрущев
ЛП
Остались в запасе
96
Иван Сметанин
ЦЗ
4
Алексей Пустозеров
ЦП
35
Артем Смирнов
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Главный тренер
Александр Ивченко
Статистика матча Сокол - Тюмень
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Локомотив
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