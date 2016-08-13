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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тамбов - Сокол
Тамбов - Сокол: обзор матча 13 августа 2016
Тамбов
13.08.2016, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
0 : 0
Завершен
Сокол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Сокол
Замена
И. Спицын
️️️️
М. Трусевич
81'
Желтая карточка
М. Трусевич
78'
73'
Замена
А. Пасько
️️️️
Д. Магадиев
68'
Замена
Н. Дергачев
️️️️
В. Романенко
Замена
Д. Каюмов
️️️️
А. Аверьянов
67'
66'
Замена
А. Перченок
️️️️
А. Домшинский
Замена
В. Сорокин
️️️️
О. Чернышов
64'
63'
Замена
А. Дудолев
️️️️
Р. Паштов
Замена
А. Алумона
️️️️
Д. Дорожкин
58'
Желтая карточка
Е. Шляков
56'
20'
Желтая карточка
Р. Паштов
Желтая карточка
С. Шевчук
18'
1'
Желтая карточка
А. Ходырев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
25
Денис Поярков
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
8
Александр Мануковский
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
90
Алексей Домшинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Тамбов
1
Даниил Гавиловский
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
18
Илья Спицын
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
15
Валерий Сорокин
ПП
18
Александр Алумона
ЦФ
Сокол
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
88
Виталий Галыш
АП
18
Артем Дудолев
ПП
7
Александр Перченок
ПВ
11
Николай Дергачев
ЦФ
4-4-1-1
81
Смирнов
55
Шляков
4
Овсиенко
19
Михалев
22
Рыбин
11
Аверьянов
30
Трусевич
70
Шевчук
25
Поярков
7
Чернышов
13
Дорожкин
4-4-1-1
16
Федоров
30
Васянович
21
Ходырев
80
Климов
22
Магадиев
77
Паштов
8
Мануковский
5
Платика
17
Хрущев
77
Романенко
90
Домшинский
30
Трусевич
18
Спицын
18
Спицын
30
Трусевич
11
Аверьянов
7
Каюмов
7
Каюмов
11
Аверьянов
7
Чернышов
15
Сорокин
15
Сорокин
7
Чернышов
13
Дорожкин
18
Алумона
18
Алумона
13
Дорожкин
90
Домшинский
7
Перченок
7
Перченок
90
Домшинский
77
Романенко
11
Дергачев
11
Дергачев
77
Романенко
22
Магадиев
3
Пасько
3
Пасько
22
Магадиев
77
Паштов
18
Дудолев
18
Дудолев
77
Паштов
Остались в запасе
Тамбов
Сокол
17
Денис Фомин
ЦЗ
1
Даниил Гавиловский
ВР
17
Артурс Зюзинс
ЦП
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
88
Виталий Галыш
АП
Главный тренер
Вадим Хафизов
Остались в запасе
17
Денис Фомин
ЦЗ
1
Даниил Гавиловский
ВР
17
Артурс Зюзинс
ЦП
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
88
Виталий Галыш
АП
Главный тренер
Вадим Хафизов
Статистика матча Тамбов - Сокол
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
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1 : 2
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Спартак
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