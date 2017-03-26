Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Сокол
Cибирь - Сокол: обзор матча 26 марта 2017
Cибирь
26.03.2017, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
1 : 0
Завершен
Сокол
64'
А. Коржунов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Сокол
Вторая желтая
А. Макаренко
90'
+1
89'
Желтая карточка
А. Васянович
Замена
А. Кувшинов
️️️️
А. Коржунов
82'
81'
Желтая карточка
А. Семенов
78'
Замена
А. Пасько
️️️️
А. Ходырев
Желтая карточка
А. Кушнирук
75'
73'
Замена
А. Семенов
️️️️
А. Дудолев
67'
Замена
Н. Дергачев
️️️️
Р. Паштов
ГОЛ! 1:0!
А. Коржунов
64'
Замена
А. Кушнирук
️️️️
В. Азаров
56'
Желтая карточка
М. Мищенко
54'
53'
Замена
А. Перченок
️️️️
В. Романенко
Желтая карточка
А. Макаренко
48'
48'
Желтая карточка
М. Платика
Замена
А. Коржунов
️️️️
Р. Беляев
46'
45'
Желтая карточка
Р. Паштов
Замена
В. Ларенц
️️️️
Е. Качан
33'
Желтая карточка
В. Азаров
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
8
Александр Макаренко
ЦП
77
Максим Андреев
АП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
99
Владимир Азаров
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
5
Михаил Платика
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
77
Руслан Паштов
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
12
Алексей Кувшинов
ЦП
17
Артем Коржунов
ЦП
97
Антон Кощеев
ЦП
98
Алексей Михеев
ЦФ
Сокол
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
7
Александр Перченок
ПВ
11
Николай Дергачев
ЦФ
3-2-2-3
22
Цыган
29
Мищенко
3
Плопа
80
Качан
8
Макаренко
4
Рухаиа
77
Андреев
90
Безлихотнов
7
Беляев
45
Вотинов
99
Азаров
4-5-1
16
Федоров
30
Васянович
80
Климов
21
Ходырев
22
Магадиев
77
Паштов
18
Дудолев
5
Платика
8
Мануковский
17
Хрущев
77
Романенко
Коржунов
12
Кувшинов
12
Кувшинов
Коржунов
99
Азаров
5
Кушнирук
5
Кушнирук
99
Азаров
7
Беляев
17
Коржунов
17
Коржунов
7
Беляев
80
Качан
44
Ларенц
44
Ларенц
80
Качан
77
Романенко
7
Перченок
7
Перченок
77
Романенко
77
Паштов
11
Дергачев
11
Дергачев
77
Паштов
18
Дудолев
28
Семенов
28
Семенов
18
Дудолев
21
Ходырев
3
Пасько
3
Пасько
21
Ходырев
Остались в запасе
Cибирь
Сокол
97
Антон Кощеев
ЦП
98
Алексей Михеев
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Вадим Хафизов
Остались в запасе
97
Антон Кощеев
ЦП
98
Алексей Михеев
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Вадим Хафизов
Статистика матча Cибирь - Сокол
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
РФЦ Заря
Новости команд
Все
Cибирь
Сокол
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
«Алания» – «Сокол»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Сокол» – «Машук-КМВ»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
23 сентября
1
Клуб Второй лиги уволил экс-футболиста сборной России
21 сентября
«Не сошлись в ценнике». Левандовски в 2007 году мог перейти в «Сибирь»
2022.06.21 16:34
3
Фаната «Сибири» посадили на 8,5 лет за убийство болельщика «Енисея». Его мать уверена, что виновен другой
2019.08.13 13:29
2
ФНЛ. «Нижний Новгород» победил «Мордовию» и сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ
2019.05.25 16:58
4
ФНЛ. «Тамбов» и «Спартак-2» сыграли вничью, «Сочи» победил «Томь»
2019.04.28 16:58
1
ФНЛ. «Сочи» победил «Луч» и приблизился к «Тамбову» на расстояние одного очка
2019.04.24 17:59
4
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
«Алания» – «Сокол»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Сокол» – «Машук-КМВ»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
23 сентября
1
Клуб Второй лиги уволил экс-футболиста сборной России
21 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+