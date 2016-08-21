Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Сокол
Химки - Сокол: обзор матча 21 августа 2016
Химки
21.08.2016, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
0 : 0
Завершен
Сокол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Сокол
Замена
М. Широков
️️️️
М. Петрусев
90'
+1
86'
Замена
Н. Дергачев
️️️️
А. Перченок
Замена
С. Чернышов
️️️️
И. Кузьмичев
73'
68'
Замена
А. Домшинский
️️️️
А. Хрущев
Замена
Н. Кирсанов
️️️️
А. Мостовой
66'
Замена
Д. Ахба
️️️️
М. Гащенков
54'
46'
Замена
А. Перченок
️️️️
А. Дудолев
32'
Желтая карточка
А. Хрущев
Желтая карточка
Н. Лапин
28'
14'
Замена
Р. Паштов
️️️️
А. Мануковский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
1
Дмитрий Цицилин
ВР
20
Диего Малания
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
77
Михаил Гащенков
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
4
Николай Тюнин
ЦП
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
Сокол
1
Владимир Сугробов
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
8
Александр Мануковский
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
18
Артем Дудолев
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
13
Станислав Ефимов
ЦП
77
Максим Широков
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
48
Сергей Чернышов
ЦФ
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
77
Руслан Паштов
ПП
7
Александр Перченок
ПВ
90
Алексей Домшинский
ЦФ
11
Николай Дергачев
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Цицилин
20
Малания
26
Чернышов
5
Шумских
9
Лапин
77
Гащенков
53
Казаев
4
Тюнин
77
Мостовой
8
Петрусев
11
Кузьмичев
4-4-2
1
Сугробов
30
Васянович
80
Климов
21
Ходырев
3
Пасько
18
Дудолев
8
Мануковский
5
Платика
17
Хрущев
77
Романенко
88
Галыш
77
Гащенков
20
Ахба
20
Ахба
77
Гащенков
77
Мостовой
10
Кирсанов
10
Кирсанов
77
Мостовой
11
Кузьмичев
48
Чернышов
48
Чернышов
11
Кузьмичев
8
Петрусев
77
Широков
77
Широков
8
Петрусев
18
Дудолев
7
Перченок
7
Перченок
18
Дудолев
17
Хрущев
90
Домшинский
90
Домшинский
17
Хрущев
Перченок
11
Дергачев
11
Дергачев
Перченок
8
Мануковский
77
Паштов
77
Паштов
8
Мануковский
Остались в запасе
Химки
Сокол
13
Станислав Ефимов
ЦП
18
Вячеслав Исупов
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
16
Артем Федоров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Остались в запасе
13
Станислав Ефимов
ЦП
18
Вячеслав Исупов
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
Остались в запасе
22
Денис Магадиев
ЦЗ
16
Артем Федоров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Статистика матча Химки - Сокол
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Родина
Новости команд
Все
Химки
Сокол
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
3 октября
5
Юрист объяснил, почему «Ростов» не повторит судьбу «Химок»
3 октября
3
«Алания» – «Сокол»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Сокол» – «Машук-КМВ»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
3 октября
5
Юрист объяснил, почему «Ростов» не повторит судьбу «Химок»
3 октября
3
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
24 сентября
3
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
14 сентября
1
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
12 сентября
1
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
«Алания» – «Сокол»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Сокол» – «Машук-КМВ»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
23 сентября
1
Клуб Второй лиги уволил экс-футболиста сборной России
21 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+