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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Сокол
Факел - Сокол: обзор матча 17 сентября 2016
Факел
17.09.2016, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
1 : 2
Завершен
Сокол
82'
М. Бирюков
14'
В. Галыш
37'
В. Галыш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Сокол
90'
+3
Замена
А. Семенов
️️️️
В. Галыш
90'
+1
Желтая карточка
В. Романенко
89'
Замена
Н. Дергачев
️️️️
А. Мануковский
Замена
А. Рылов
️️️️
Р. Болов
84'
ГОЛ! 1:2!
М. Бирюков
82'
Замена
М. Бирюков
️️️️
И. Соловьев
80'
73'
Замена
А. Перченок
️️️️
А. Хрущев
64'
Желтая карточка
М. Платика
Желтая карточка
А. Мурнин
61'
Замена
А. Козлов
️️️️
И. Альшин
58'
56'
Замена
Р. Паштов
️️️️
А. Дудолев
Замена
Н. Саталкин
️️️️
Г. Бурнаш
46'
37'
ГОЛ! 0:2!
В. Галыш
Желтая карточка
Г. Бурнаш
15'
14'
ГОЛ! 0:1!
В. Галыш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
27
Андрей Мурнин
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
5
Михаил Платика
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
18
Артем Дудолев
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Факел
16
Александр Кобзев
ВР
78
Алексей Курилов
ЦЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
10
Артур Рылов
ПП
7
Александр Козлов
ПП
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Сокол
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
77
Руслан Паштов
ПП
7
Александр Перченок
ПВ
11
Николай Дергачев
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Саутин
71
Багаев
93
Бурнаш
29
Шахов
55
Осипенко
5
Трошечкин
9
Соловьев
10
Лукьяновс
27
Мурнин
10
Альшин
88
Болов
4-4-2
16
Федоров
30
Васянович
21
Ходырев
3
Пасько
22
Магадиев
18
Дудолев
5
Платика
8
Мануковский
17
Хрущев
77
Романенко
88
Галыш
93
Бурнаш
87
Саталкин
87
Саталкин
93
Бурнаш
88
Болов
10
Рылов
10
Рылов
88
Болов
10
Альшин
7
Козлов
7
Козлов
10
Альшин
9
Соловьев
17
Бирюков
17
Бирюков
9
Соловьев
17
Хрущев
7
Перченок
7
Перченок
17
Хрущев
8
Мануковский
11
Дергачев
11
Дергачев
8
Мануковский
88
Галыш
28
Семенов
28
Семенов
88
Галыш
18
Дудолев
77
Паштов
77
Паштов
18
Дудолев
Остались в запасе
Факел
Сокол
16
Александр Кобзев
ВР
78
Алексей Курилов
ЦЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Вадим Хафизов
Остались в запасе
16
Александр Кобзев
ВР
78
Алексей Курилов
ЦЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
Остались в запасе
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Павел Гусев
Главный тренер
Вадим Хафизов
Статистика матча Факел - Сокол
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Сокол
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Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Центральный
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