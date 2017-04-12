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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Факел
Сокол - Факел: обзор матча 12 апреля 2017
Сокол
12.04.2017, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 31 тур
2 : 1
Завершен
Факел
57'
А. Мануковский
61'
А. Мануковский
7'
М. Осипенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сокол - Факел
Желтая карточка
А. Федоров
90'
+3
Замена
И. Бакланов
️️️️
В. Галыш
85'
Замена
А. Пасько
️️️️
А. Мануковский
80'
Желтая карточка
А. Мануковский
78'
70'
Желтая карточка
А. Касьян
69'
Замена
М. Бирюков
️️️️
М. Багаев
69'
Замена
А. Арустамян
️️️️
Д. Каюмов
69'
Замена
В. Свежов
️️️️
Р. Болов
ГОЛ! 2:1!
А. Мануковский
61'
ГОЛ! 1:1!
А. Мануковский
57'
Замена
А. Васянович
️️️️
А. Дудолев
56'
Вторая желтая
И. Климов
55'
Замена
Р. Паштов
️️️️
А. Хрущев
52'
Желтая карточка
И. Климов
47'
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Осипенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
5
Михаил Платика
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
18
Артем Дудолев
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Факел
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
7
Дмитрий Каюмов
АП
88
Руслан Болов
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Сокол
1
Владимир Сугробов
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
77
Руслан Паштов
ПП
22
Иван Бакланов
ПВ
7
Александр Перченок
ПВ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Факел
16
Александр Кобзев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
70
Артур Арустамян
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
17
Михаил Бирюков
ЦФ
4-4-2
16
Федоров
28
Семенов
21
Ходырев
80
Климов
22
Магадиев
17
Хрущев
5
Платика
8
Мануковский
18
Дудолев
88
Галыш
77
Романенко
3-3-1-2
1
Саутин
78
Курилов
29
Шахов
15
Тихий
13
Иванов
5
Трошечкин
71
Багаев
7
Каюмов
19
Касьян
88
Болов
88
Галыш
22
Бакланов
22
Бакланов
88
Галыш
8
Мануковский
3
Пасько
3
Пасько
8
Мануковский
18
Дудолев
30
Васянович
30
Васянович
18
Дудолев
17
Хрущев
77
Паштов
77
Паштов
17
Хрущев
7
Каюмов
70
Арустамян
70
Арустамян
7
Каюмов
88
Болов
6
Свежов
6
Свежов
88
Болов
71
Багаев
17
Бирюков
17
Бирюков
71
Багаев
Остались в запасе
Сокол
Факел
7
Александр Перченок
ПВ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Вадим Хафизов
16
Александр Кобзев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
7
Александр Перченок
ПВ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
1
Владимир Сугробов
ВР
Остались в запасе
16
Александр Кобзев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
Главный тренер
Вадим Хафизов
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Сокол - Факел
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
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0 : 1
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3 : 0
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Локомотив
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