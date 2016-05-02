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Семен Федотов
Статистика
Семен Федотов - статистика
Завершил карьеру
2 марта 1992 (34)
#8 | Защитник
179 см | 74 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Лига Чемпионов 2011/2012
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Россия. Молодежное первенство 2010
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
КАМАЗ
19
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 34 тур
КАМАЗ
0 : 5
02.05.2016
Зенит-2
68' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Байкал
2 : 1
25.04.2016
КАМАЗ
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
КАМАЗ
0 : 0
18.04.2016
Факел
68' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Спартак-2
4 : 0
11.04.2016
КАМАЗ
1' - 77'
Россия. ФНЛ, 30 тур
КАМАЗ
1 : 1
07.04.2016
Армавир
1' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
КАМАЗ
0 : 0
03.04.2016
Балтика
1' - 87'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Cибирь
0 : 0
27.03.2016
КАМАЗ
61' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
КАМАЗ
0 : 2
20.03.2016
Волга
1' - 78'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Сокол
0 : 0
16.03.2016
КАМАЗ
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
КАМАЗ
0 : 2
12.03.2016
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Луч
2 : 1
29.11.2015
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
КАМАЗ
0 : 1
25.11.2015
Тюмень
78' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Енисей
2 : 0
21.11.2015
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
КАМАЗ
0 : 1
11.10.2015
Байкал
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Факел
4 : 1
04.10.2015
КАМАЗ
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Волга
2 : 1
31.08.2015
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
КАМАЗ
3 : 0
23.08.2015
Сокол
88' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
СКА-Хабаровск
4 : 0
17.08.2015
КАМАЗ
66' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
КАМАЗ
0 : 1
10.08.2015
Луч
1' - 86'
52'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Тюмень
1 : 0
03.08.2015
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
КАМАЗ
0 : 1
27.07.2015
Енисей
1' - 76'
47'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Волгарь
3 : 0
20.07.2015
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
КАМАЗ
0 : 3
15.07.2015
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Оренбург
2 : 0
11.07.2015
КАМАЗ
1' - 90'
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