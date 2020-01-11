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Семен Федотов
Трансферы
Семен Федотов - трансферы
Завершил карьеру
2 марта 1992 (34)
#8 | Защитник
179 см | 74 кг
Россия
Статистика
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Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
11.01.20 / 01.05.20
СКА-Ростов
Без клуба
Свободный агент
23.08.19 / 11.01.20
КАМАЗ
СКА-Ростов
Свободный агент
19.07.18 / 23.08.19
Торпедо Вл
КАМАЗ
Свободный агент
19.07.16 / 07.07.17
КАМАЗ
Динамо СПб
Свободный агент
02.07.15 / 19.07.16
Химик
КАМАЗ
Свободный агент
01.07.14 / 02.07.15
Казанка
Химик
Свободный агент
01.07.13 / 01.07.14
ЦСКА (мол)
Казанка
?
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ЦСКА (мол)
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