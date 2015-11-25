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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Тюмень
КАМАЗ - Тюмень: обзор матча 25 ноября 2015
КАМАЗ
25.11.2015, среда, 14:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
0 : 1
Завершен
Тюмень
2'
Х. Мамтов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Тюмень
89'
Замена
М. Маркин
️️️️
Н. Теленков
Желтая карточка
К. Суслов
87'
84'
Замена
А. Полин
️️️️
А. Куликов
79'
Замена
В. Кичин
️️️️
А. Павленко
Замена
С. Федотов
️️️️
М. Барсов
78'
Желтая карточка
Р. Акбашев
73'
Замена
О. Поляков
️️️️
Г. Рухаиа
71'
Замена
А. Газданов
️️️️
А. Килин
71'
Замена
А. Гошоков
️️️️
Д. Хубаев
46'
Желтая карточка
Д. Грачев
26'
20'
Желтая карточка
Н. Теленков
11'
Замена
А. Пустозеров
️️️️
А. Нежелев
10'
Желтая карточка
А. Куликов
2'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мамтов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
1
Максим Павлов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
18
Антон Килин
ПВ
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
20
Никита Теленков
ЛП
4
Данил Кленкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
КАМАЗ
77
Артем Москвин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
90
Олег Поляков
ЦП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
8
Андрей Полин
ЦП
4
Алексей Пустозеров
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
93
Михаил Маркин
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Павлов
27
Лебамба
91
Суслов
36
Грачев
55
Шляков
22
Сахневич
99
Акбашев
2
Хубаев
4
Рухаиа
18
Килин
14
Барсов
3-2-3-1
35
Телков
77
Павленко
91
Куликов
4
Локтионов
57
Абазов
30
Таказов
4
Кленкин
27
Чудин
20
Теленков
9
Мамтов
4
Рухаиа
90
Поляков
90
Поляков
4
Рухаиа
18
Килин
17
Газданов
17
Газданов
18
Килин
14
Барсов
8
Федотов
8
Федотов
14
Барсов
2
Хубаев
19
Гошоков
19
Гошоков
2
Хубаев
20
Теленков
93
Маркин
93
Маркин
20
Теленков
91
Куликов
8
Полин
8
Полин
91
Куликов
7
Нежелев
4
Пустозеров
4
Пустозеров
7
Нежелев
77
Павленко
2
Кичин
2
Кичин
77
Павленко
Остались в запасе
КАМАЗ
Тюмень
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
77
Артем Москвин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
Главный тренер
Владимир Клонцак
7
Андреа Чуканов
АП
35
Артем Смирнов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
Остались в запасе
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
77
Артем Москвин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
Остались в запасе
7
Андреа Чуканов
АП
35
Артем Смирнов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Александр Ивченко
Статистика матча КАМАЗ - Тюмень
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
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2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сараев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Рубин
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