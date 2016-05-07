Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Марк Дэйвис - статистика

Завершил карьеру
18 февраля 1988 (38), Вулверхэмптон
#16 | Полузащитник
178 см | 74 кг
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Болтон
36
0
4
11
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Фулхэм
1 : 0
07.05.2016
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Болтон
1 : 0
30.04.2016
Халл Сити
1' - 90'
30'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Болтон
0 : 0
19.04.2016
Чарльтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Болтон
1 : 2
16.04.2016
Мидлсбро
1' - 90'
64'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Дерби Каунти
4 : 1
09.04.2016
Болтон
64' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Болтон
0 : 1
02.04.2016
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Бристоль Сити
6 : 0
19.03.2016
Болтон
1' - 45'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Болтон
1 : 2
12.03.2016
Престон
1' - 90'
22'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Болтон
2 : 2
08.03.2016
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Лидс
2 : 1
05.03.2016
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Болтон
1 : 2
27.02.2016
Бернли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
23.02.2016
Болтон
1' - 90'
88'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Болтон
1 : 1
20.02.2016
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Брайтон
3 : 2
13.02.2016
Болтон
1' - 84'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Болтон
2 : 1
06.02.2016
Ротерхэм
1' - 90'
2'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Вулверхэмптон
2 : 2
02.02.2016
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Болтон
3 : 1
23.01.2016
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
64'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ноттингем Форест
3 : 0
16.01.2016
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Болтон
0 : 2
02.01.2016
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Болтон
1 : 0
28.12.2015
Блэкберн
1' - 90'
53'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Болтон
2 : 2
19.12.2015
Фулхэм
1' - 90'
61'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Чарльтон
2 : 2
15.12.2015
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Халл Сити
1 : 0
12.12.2015
Болтон
1' - 90'
38'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Болтон
1 : 1
30.11.2015
Брентфорд
1' - 90'
24'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Рединг
2 : 1
21.11.2015
Болтон
1' - 77'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
0 : 0
07.11.2015
Бристоль Сити
1' - 90'
60'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
1 : 1
24.10.2015
Лидс
1' - 46'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
0 : 1
20.10.2015
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
2 : 0
17.10.2015
Болтон
36' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Куинз Парк Рейнджерс
4 : 3
03.10.2015
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Болтон
2 : 2
26.09.2015
Брайтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
19.09.2015
Болтон
1' - 90'
83'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Болтон
0 : 0
15.09.2015
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
57'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Болтон
2 : 1
12.09.2015
Вулверхэмптон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Блэкберн
0 : 0
28.08.2015
Болтон
1' - 90'
63'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Болтон
1 : 1
22.08.2015
Ноттингем Форест
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 0
18.08.2015
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Мидлсбро
3 : 0
15.08.2015
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Болтон
0 : 0
08.08.2015
Дерби Каунти
Был в запасе
Главные новости
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
2
ВидеоМелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Ловчев дружит с Талалаевым: «Это не понтовка»
Вчера, 22:56
1
РПЛ. ЦСКА обыграл «Динамо Мх» (3:1) и вытеснил «Спартак» из топ-3
Вчера, 22:43
14
«Это дурилово»: Ловчев раскритиковал тренерский штаб сборной России
Вчера, 22:30
3
Тренер «Динамо» Шварц сделал заявление после пяти побед подряд в РПЛ
Вчера, 22:15
3
Мэддисон – о соперниках сборной России: «Опять папуасы приедут»
Вчера, 21:59
5
Черчесов – после поражения от «Акрона»: «Только про судью не спрашивайте, не надо»
Вчера, 21:21
3
Ловчев: «Чемпионства «Спартака» требуют только горлопаны»
Вчера, 20:58
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+