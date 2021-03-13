|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вальядолид
|13
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2021
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|4:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|61'
|13.05.2021
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|09.05.2021
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|3:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|02.05.2021
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:1
|Бетис (Севилья)
|28.04.2021
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:2
|Вальядолид (Вальядолид)
|24.04.2021
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:1
|Кадис (Кадис)
|21.04.2021
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|11.04.2021
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:2
|Гранада (Гранада)
|20.03.2021
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|13.03.2021
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|0:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|06.03.2021
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:1
|Хетафе (Хетафе)
|28.02.2021
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|20.02.2021
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Реал (Мадрид)
|13.02.2021
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|05.02.2021
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|29.01.2021
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:3
|Уэска (Уэска)
|22.01.2021
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|2:2
|Вальядолид (Вальядолид)
|19.01.2021
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:2
|Эльче (Эльче)
|10.01.2021
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Валенсия (Валенсия)
|02.01.2021
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|29.12.2020
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|23.12.2020
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:3
|Барселона (Барселона)
|19.12.2020
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|11.12.2020
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|3:2
|Осасуна (Памплона)
|05.12.2020
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|2:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|27.11.2020
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:1
|Леванте (Валенсия)
|22.11.2020
|Был в запасе
|Гранада (Гранада)
|1:3
|Вальядолид (Вальядолид)
|08.11.2020
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:1
|Атлетик (Бильбао)
|02.11.2020
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|25.10.2020
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:2
|Алавес (Витория-Гастейс)
|18.10.2020
|1' -90'
|Уэска (Уэска)
|2:2
|Вальядолид (Вальядолид)
|03.10.2020
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:2
|Эйбар (Эйбар)
|30.09.2020
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|1:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|27.09.2020
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:1
|Сельта (Виго)
|20.09.2020
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|13.09.2020
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)