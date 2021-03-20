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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Севилья
Вальядолид - Севилья: обзор матча 20 марта 2021
Вальядолид
20.03.2021, суббота, 23:00
Испания. Примера, 28 тур
1 : 1
Завершен
Севилья
44'
Ф. Орельяна (П)
90+4'
Я. Буну
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Севилья
90'
+5
Желтая карточка
Я. Буну
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
Я. Буну
Пас отдал
Ж. Кунде
Замена
Б. Гонсалес
️️️️
О. Плано
84'
Замена
К. Перес
️️️️
Ф. Орельяна
84'
Замена
К. Кодро
️️️️
Ш. Вайссман
84'
78'
Замена
О. Родригес
️️️️
Х. Хордан
Замена
Феде
️️️️
Р. Меса
75'
Замена
Мичел
️️️️
Р. Алькарас
75'
67'
Замена
И. Ракитич
️️️️
Н. Гудель
67'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
К. Рекик
Желтая карточка
Ф. Орельяна
64'
Желтая карточка
Л. Оласа
52'
Желтая карточка
Р. Меса
52'
46'
Замена
Л. Окампос
️️️️
Х. Навас
46'
Замена
М. Акунья
️️️️
О. Торрес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Орельяна
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
13
Роберто
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
16
Роке Меса
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
19
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
21
Мичел
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
6
Феде
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
Севилья
13
Хави Диас
ВР
31
Томаш Вацлик
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
20
Франко Васкес
АП
14
Оскар Родригес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
4-2-2-2
13
Роберто
15
Оласа
12
Фернандес
5
Эль-Ямик
17
Джанко
16
Меса
4
Алькарас
20
Плано
14
Орельяна
19
Вайссман
14
Гвардиола
4-3-1-2
37
Буну
16
Навас
34
Карлос
4
Рекик
23
Кунде
19
Хордан
8
Гудель
8
Торрес
10
Сусо
10
Гомес
21
Эн-Несири
20
Плано
18
Гонсалес
18
Гонсалес
20
Плано
4
Алькарас
21
Мичел
21
Мичел
4
Алькарас
14
Орельяна
71
Перес
71
Перес
14
Орельяна
16
Меса
6
Феде
6
Феде
16
Меса
19
Вайссман
19
Кодро
19
Кодро
19
Вайссман
8
Торрес
21
Акунья
21
Акунья
8
Торрес
8
Гудель
11
Ракитич
11
Ракитич
8
Гудель
19
Хордан
14
Родригес
14
Родригес
19
Хордан
16
Навас
7
Окампос
7
Окампос
16
Навас
4
Рекик
26
де Йонг
26
де Йонг
4
Рекик
Остались в запасе
Вальядолид
Севилья
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
13
Хави Диас
ВР
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
20
Франко Васкес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
Остались в запасе
13
Хави Диас
ВР
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
20
Франко Васкес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Вальядолид - Севилья
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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