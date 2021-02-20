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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Реал
Вальядолид - Реал: обзор матча 20 февраля 2021
Вальядолид
20.02.2021, суббота, 23:00
Испания. Примера, 24 тур
0 : 1
Завершен
Реал
65'
Каземиро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Реал
Желтая карточка
О. Плано
85'
Замена
О. Плано
️️️️
К. Перес
84'
Замена
Феде
️️️️
Р. Алькарас
84'
78'
Желтая карточка
С. Аррибас
Желтая карточка
Ф. Орельяна
76'
Замена
Ш. Вайссман
️️️️
С. Гвардиола
73'
Замена
К. Кодро
️️️️
Р. Меса
73'
Желтая карточка
Н. Мартинес
71'
69'
Желтая карточка
Л. Васкес
66'
Замена
Иско
️️️️
Винисиус
66'
Замена
С. Аррибас
️️️️
М. Асенсио
65'
ГОЛ! 0:1!
Каземиро
Пас отдал
Т. Кроос
Желтая карточка
Р. Алькарас
61'
Замена
Жота
️️️️
С. Джанко
61'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
4
Рубен Алькарас
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Вальядолид
13
Роберто
ВР
12
Мигель Рубио
ЦЗ
7
Жота
ЛВ
19
Тони Вилья
ЛВ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
6
Феде
ЦП
21
Мичел
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
19
Шон Вайссман
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Реал
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
22
Иско
АП
11
Серхио Аррибас
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Масип
2
Перес
12
Фернандес
18
Гонсалес
22
Мартинес
17
Джанко
4
Алькарас
16
Меса
71
Перес
14
Орельяна
14
Гвардиола
3-1-2-3-1
1
Куртуа
19
Варан
6
Начо
23
Менди
5
Каземиро
8
Кроос
20
Модрич
17
Васкес
10
Асенсио
7
Винисиус
9
Диас
17
Джанко
7
Жота
7
Жота
17
Джанко
71
Перес
20
Плано
20
Плано
71
Перес
4
Алькарас
6
Феде
6
Феде
4
Алькарас
14
Гвардиола
19
Вайссман
19
Вайссман
14
Гвардиола
16
Меса
19
Кодро
19
Кодро
16
Меса
10
Асенсио
11
Аррибас
11
Аррибас
10
Асенсио
7
Винисиус
22
Иско
22
Иско
7
Винисиус
Остались в запасе
Вальядолид
Реал
12
Мигель Рубио
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
13
Роберто
ВР
21
Мичел
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
12
Мигель Рубио
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
13
Роберто
ВР
21
Мичел
ЦП
Остались в запасе
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Вальядолид - Реал
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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