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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Вальядолид
Атлетик - Вальядолид: обзор матча 28 апреля 2021
Атлетик
28.04.2021, среда, 20:00
Испания. Примера, 33 тур
2 : 2
Завершен
Вальядолид
14'
Х. Морсильо
76'
Р. Гарсия
70'
Ф. Орельяна
85'
Ш. Вайссман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Вальядолид
85'
ГОЛ! 2:2!
Ш. Вайссман
Пас отдал
С. Джанко
79'
Замена
Кико
️️️️
Х. Фернандес
79'
Замена
С. Гвардиола
️️️️
Феде
79'
Замена
П. Эрвияс
️️️️
Ф. Орельяна
ГОЛ! 2:1!
Р. Гарсия
Пас отдал
И. Уильямс
76'
Замена
М. Весга
️️️️
У. Лопес
72'
Замена
И. Уильямс
️️️️
А. Вильялибре
72'
70'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Орельяна
Пас отдал
О. Плано
Замена
И. Гомес
️️️️
А. Беренгер
64'
62'
Замена
Мичел
️️️️
М. Андре
62'
Замена
Р. Меса
️️️️
Р. Алькарас
Замена
Р. Гарсия
️️️️
О. Сансет
62'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
Х. Морсильо
62'
Желтая карточка
О. Сансет
61'
ГОЛ! 1:0!
Х. Морсильо
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
6
Феде
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
20
Оскар Плано
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
19
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
10
Нико Уильямс
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Вальядолид
13
Роберто
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
7
Жота
ЛВ
21
Мичел
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
4-2-3-1
1
Симон
18
Баленсиага
14
Нуньес
26
Мартинес
18
де Маркос
8
Лопес
14
Дани Гарсия
7
Морсильо
8
Сансет
7
Беренгер
12
Вильялибре
4-2-2-2
1
Масип
17
Джанко
5
Эль-Ямик
12
Фернандес
22
Мартинес
6
Феде
4
Алькарас
20
Плано
14
Орельяна
19
Вайссман
10
Андре
7
Морсильо
10
Уильямс
10
Уильямс
7
Морсильо
8
Лопес
6
Весга
6
Весга
8
Лопес
8
Сансет
14
Гарсия
14
Гарсия
8
Сансет
7
Беренгер
11
Гомес
11
Гомес
7
Беренгер
12
Вильялибре
9
Уильямс
9
Уильямс
12
Вильялибре
12
Фернандес
22
Кико
22
Кико
12
Фернандес
10
Андре
21
Мичел
21
Мичел
10
Андре
4
Алькарас
16
Меса
16
Меса
4
Алькарас
14
Орельяна
14
Эрвияс
14
Эрвияс
14
Орельяна
6
Феде
14
Гвардиола
14
Гвардиола
6
Феде
Остались в запасе
Атлетик
Вальядолид
4
Айтор Паредес
ЦЗ
13
Хокин Эскьета
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Роберто
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
71
Кике Перес
ЦП
20
Вальдо Рубио
ЛВ
7
Жота
ЛВ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
4
Айтор Паредес
ЦЗ
13
Хокин Эскьета
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
71
Кике Перес
ЦП
20
Вальдо Рубио
ЛВ
7
Жота
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Атлетик - Вальядолид
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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