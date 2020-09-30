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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Вальядолид
Реал - Вальядолид: обзор матча 30 сентября 2020
Реал
30.09.2020, среда, 22:30
Испания. Примера, 4 тур
1 : 0
Завершен
Вальядолид
65'
Винисиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Вальядолид
Желтая карточка
Марсело
90'
+3
Замена
Б. Майорал
️️️️
К. Бензема
87'
87'
Замена
Д. Эль-Ямик
️️️️
Мичел
Желтая карточка
Каземиро
78'
74'
Замена
С. Гвардиола
️️️️
В. Рубио
74'
Замена
Т. Вилья
️️️️
Ш. Вайссман
71'
Желтая карточка
Б. Гонсалес
ГОЛ! 1:0!
Винисиус
65'
64'
Замена
М. Андре
️️️️
Феде
64'
Замена
К. Перес
️️️️
Ф. Орельяна
Замена
Винисиус
️️️️
Л. Йович
58'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Иско
57'
Замена
Д. Карвахаль
️️️️
А. Одриосола
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
5
Каземиро
ОП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
22
Иско
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Вальядолид
13
Роберто
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
6
Феде
ЦП
21
Мичел
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
14
Пабло Эрвияс
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Мартин Эдегор
АП
11
Родриго
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Вальядолид
26
Самуэль Перес
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
20
Ориоль Рей
ОП
71
Кике Перес
ЦП
8
Хосе Саласар
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Куртуа
12
Марсело
19
Варан
93
Рамос
20
Одриосола
5
Каземиро
20
Модрич
8
Вальверде
22
Иско
9
Йович
9
Бензема
3-2-3-2
13
Роберто
18
Гонсалес
15
Санчес
15
Гарсия
6
Феде
21
Мичел
14
Орельяна
14
Эрвияс
20
Рубио
19
Вайссман
20
Плано
22
Иско
10
Асенсио
10
Асенсио
22
Иско
9
Йович
7
Винисиус
7
Винисиус
9
Йович
20
Одриосола
14
Карвахаль
14
Карвахаль
20
Одриосола
9
Бензема
9
Майорал
9
Майорал
9
Бензема
21
Мичел
5
Эль-Ямик
5
Эль-Ямик
21
Мичел
19
Вайссман
19
Вилья
19
Вилья
19
Вайссман
14
Орельяна
71
Перес
71
Перес
14
Орельяна
20
Рубио
14
Гвардиола
14
Гвардиола
20
Рубио
6
Феде
10
Андре
10
Андре
6
Феде
Остались в запасе
Реал
Вальядолид
11
Родриго
ПВ
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
8
Мартин Эдегор
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Зинедин Зидан
18
Серхио Лопес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
20
Ориоль Рей
ОП
12
Мигель Рубио
ЦЗ
8
Хосе Саласар
ЦФ
26
Самуэль Перес
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
11
Родриго
ПВ
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
8
Мартин Эдегор
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
Остались в запасе
18
Серхио Лопес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
20
Ориоль Рей
ОП
12
Мигель Рубио
ЦЗ
8
Хосе Саласар
ЦФ
26
Самуэль Перес
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Реал - Вальядолид
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
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