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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Вальядолид
Сельта - Вальядолид: обзор матча 28 февраля 2021
Сельта
28.02.2021, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 25 тур
1 : 1
Завершен
Вальядолид
90+4'
Д. Мурильо
70'
Ф. Орельяна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Вальядолид
Желтая карточка
Ф. Феррейра
90'
+6
ГОЛ! 1:1!
Д. Мурильо
90'
+4
Желтая карточка
Д. Айду
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Д. Эль-Ямик
90'
Желтая карточка
Х. Фернандес
86'
Замена
Феде
️️️️
Ф. Орельяна
86'
Замена
Н. Мартинес
️️️️
Р. Алькарас
82'
Замена
К. Кодро
️️️️
С. Гвардиола
79'
Замена
Д. Эль-Ямик
️️️️
С. Джанко
79'
Замена
Л. Перес
️️️️
Ш. Вайссман
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
А. Мартин
76'
70'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Орельяна
Замена
Д. Айду
️️️️
Н. Араужо
67'
58'
Желтая карточка
Л. Оласа
Замена
М. Баэса
️️️️
Д. Суарес
57'
Замена
Д. Холсгров
️️️️
А. Солари
57'
40'
Желтая карточка
С. Гвардиола
Желтая карточка
Р. Тапиа
34'
4'
Желтая карточка
Ш. Вайссман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
4
Денис Суарес
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
77
Санти Мина
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Вальядолид
13
Роберто
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
16
Роке Меса
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
19
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
20
Альфон Гонсалес
ЛВ
10
Джордан Холсгров
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
7
Жота
ЛВ
19
Тони Вилья
ЛВ
6
Феде
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
21
Мичел
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
4-1-3-2
36
Бланко
24
Мартин
14
Араужо
24
Мурильо
22
Мальо
13
Тапиа
23
Солари
4
Суарес
10
Мендес
10
Аспас
77
Мина
4-2-2-2
13
Роберто
17
Джанко
12
Фернандес
18
Гонсалес
15
Оласа
16
Меса
4
Алькарас
14
Орельяна
20
Плано
19
Вайссман
14
Гвардиола
23
Солари
10
Холсгров
10
Холсгров
23
Солари
4
Суарес
8
Баэса
8
Баэса
4
Суарес
14
Араужо
4
Айду
4
Айду
14
Араужо
24
Мартин
14
Феррейра
14
Феррейра
24
Мартин
17
Джанко
5
Эль-Ямик
5
Эль-Ямик
17
Джанко
19
Вайссман
2
Перес
2
Перес
19
Вайссман
4
Алькарас
22
Мартинес
22
Мартинес
4
Алькарас
14
Орельяна
6
Феде
6
Феде
14
Орельяна
14
Гвардиола
19
Кодро
19
Кодро
14
Гвардиола
Остались в запасе
Сельта
Вальядолид
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
20
Альфон Гонсалес
ЛВ
25
Иван Вильяр
ВР
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
Главный тренер
Оскар Гарсия
7
Жота
ЛВ
19
Тони Вилья
ЛВ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
1
Жорди Масип
ВР
71
Кике Перес
ЦП
21
Мичел
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
20
Альфон Гонсалес
ЛВ
25
Иван Вильяр
ВР
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
Остались в запасе
7
Жота
ЛВ
19
Тони Вилья
ЛВ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
1
Жорди Масип
ВР
71
Кике Перес
ЦП
21
Мичел
ЦП
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Сельта - Вальядолид
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
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