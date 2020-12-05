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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Вальядолид
Атлетико - Вальядолид: обзор матча 05 декабря 2020
Атлетико
05.12.2020, суббота, 20:30
Испания. Примера, 12 тур
2 : 0
Завершен
Вальядолид
56'
Т. Лемар
72'
М. Льоренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Вальядолид
Желтая карточка
Э. Эррера
85'
81'
Желтая карточка
Р. Меса
Замена
Л. Торрейра
️️️️
Т. Лемар
77'
74'
Замена
Мичел
️️️️
Н. Мартинес
74'
Замена
С. Джанко
️️️️
П. Эрвияс
ГОЛ! 2:0!
М. Льоренте
Пас отдал
К. Триппьер
72'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
Л. Суарес
63'
62'
Замена
Ш. Вайссман
️️️️
К. Перес
62'
Замена
Т. Вилья
️️️️
Жота
Замена
Коке
️️️️
А. Корреа
57'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
С. Ньигес
57'
ГОЛ! 1:0!
Т. Лемар
Пас отдал
К. Триппьер
56'
Желтая карточка
Л. Суарес
49'
Замена
М. Льоренте
️️️️
Витоло
46'
Желтая карточка
Витоло
40'
Желтая карточка
С. Савич
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
16
Эктор Эррера
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
7
Жота
ЛВ
16
Роке Меса
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
20
Оскар Плано
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Атлетико
8
Мигель Сан Роман
ВР
13
Иво Грбич
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Хуан Мануэль Санабрия
ЦП
20
Тони Мойя
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
6
Коке
ЦП
79
Жоау Феликс
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Вальядолид
13
Роберто
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
2
Луис Перес
ПЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
19
Тони Вилья
ЛВ
6
Феде
ЦП
21
Мичел
ЦП
7
Sergio Benito
ЦФ
19
Шон Вайссман
ЦФ
4-2-3-1
13
Облак
18
Фелипе
15
Савич
22
Эрмосо
2
Триппьер
16
Эррера
8
Ньигес
7
Витоло
18
Лемар
10
Корреа
9
Суарес
3-3-3-1
1
Масип
18
Гонсалес
15
Санчес
22
Мартинес
16
Меса
4
Алькарас
71
Перес
20
Плано
14
Эрвияс
7
Жота
10
Андре
7
Витоло
14
Льоренте
14
Льоренте
7
Витоло
18
Лемар
34
Торрейра
34
Торрейра
18
Лемар
9
Суарес
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
9
Суарес
10
Корреа
6
Коке
6
Коке
10
Корреа
8
Ньигес
79
Феликс
79
Феликс
8
Ньигес
14
Эрвияс
17
Джанко
17
Джанко
14
Эрвияс
7
Жота
19
Вилья
19
Вилья
7
Жота
5
Эль-Ямик
5
Эль-Ямик
22
Мартинес
21
Мичел
21
Мичел
22
Мартинес
71
Перес
19
Вайссман
19
Вайссман
71
Перес
Остались в запасе
Атлетико
Вальядолид
8
Хуан Мануэль Санабрия
ЦП
8
Мигель Сан Роман
ВР
13
Иво Грбич
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
20
Тони Мойя
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
7
Sergio Benito
ЦФ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
2
Луис Перес
ПЗ
13
Роберто
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
6
Феде
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
8
Хуан Мануэль Санабрия
ЦП
8
Мигель Сан Роман
ВР
13
Иво Грбич
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
20
Тони Мойя
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Остались в запасе
7
Sergio Benito
ЦФ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
2
Луис Перес
ПЗ
13
Роберто
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
6
Феде
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Атлетико - Вальядолид
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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