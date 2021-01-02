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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Вальядолид
Хетафе - Вальядолид: обзор матча 02 января 2021
Хетафе
02.01.2021, суббота, 20:30
Испания. Примера, 17 тур
0 : 1
Завершен
Вальядолид
37'
Ш. Вайссман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Вальядолид
89'
Замена
Х. Санчес
️️️️
Р. Меса
87'
Желтая карточка
Р. Алькарас
85'
Желтая карточка
Л. Перес
84'
Замена
С. Гвардиола
️️️️
К. Перес
84'
Замена
Р. Алькарас
️️️️
Ш. Вайссман
Замена
Д. Финн
️️️️
М. Оливера
81'
Желтая карточка
Д. Суарес
73'
72'
Замена
П. Эрвияс
️️️️
Жота
72'
Замена
О. Плано
️️️️
Т. Вилья
Желтая карточка
Э. Кабако
71'
Замена
Д. Тимор
️️️️
Н. Максимович
66'
Желтая карточка
Д. Джене
59'
Замена
Ф. Портильо
️️️️
А. Ньом
46'
37'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Вайссман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
7
Жота
ЛВ
16
Роке Меса
ЦП
6
Феде
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
19
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
21
Сабит Абдулай
ЦП
18
Анте Палаверса
ЦП
21
Abdoulay Diaby
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
30
Джон Финн
ЦФ
Вальядолид
13
Роберто
ВР
15
Хави Санчес
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
4
Рубен Алькарас
ЦП
21
Мичел
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
14
Пабло Эрвияс
ПВ
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
3-2-2-2
1
Янес
17
Оливера
2
Джене
23
Кабако
17
Кукурелья
12
Ньом
8
Арамбарри
88
Максимович
9
Анхель
17
Мата
4-3-2-1
1
Масип
2
Перес
5
Эль-Ямик
18
Гонсалес
22
Мартинес
16
Меса
6
Феде
71
Перес
19
Вилья
7
Жота
19
Вайссман
17
Оливера
30
Финн
30
Финн
17
Оливера
88
Максимович
24
Тимор
24
Тимор
88
Максимович
12
Ньом
20
Портильо
20
Портильо
12
Ньом
19
Вилья
20
Плано
20
Плано
19
Вилья
7
Жота
14
Эрвияс
14
Эрвияс
7
Жота
16
Меса
15
Санчес
15
Санчес
16
Меса
19
Вайссман
4
Алькарас
4
Алькарас
19
Вайссман
71
Перес
14
Гвардиола
14
Гвардиола
71
Перес
Остались в запасе
Хетафе
Вальядолид
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
21
Сабит Абдулай
ЦП
18
Анте Палаверса
ЦП
13
Давид Сорья
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
21
Abdoulay Diaby
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
13
Роберто
ВР
21
Мичел
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
21
Сабит Абдулай
ЦП
18
Анте Палаверса
ЦП
13
Давид Сорья
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
21
Abdoulay Diaby
ЦП
Остались в запасе
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
13
Роберто
ВР
21
Мичел
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Хетафе - Вальядолид
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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