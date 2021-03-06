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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Хетафе
Вальядолид - Хетафе: обзор матча 06 марта 2021
Вальядолид
06.03.2021, суббота, 16:00
Испания. Примера, 26 тур
2 : 1
Завершен
Хетафе
14'
О. Плано
24'
Ш. Вайссман
37'
Х. Мата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Хетафе
89'
Замена
Д. Тимор
️️️️
А. Ньом
Замена
Л. Перес
️️️️
О. Плано
89'
88'
Замена
Ф. Портильо
️️️️
К. Аленья
85'
Красная карточка
Х. Мата
Замена
Жота
️️️️
Ф. Орельяна
83'
Желтая карточка
Феде
80'
79'
Замена
Анхель
️️️️
Н. Максимович
Замена
Мичел
️️️️
Р. Меса
71'
Замена
Феде
️️️️
Р. Алькарас
71'
Замена
К. Кодро
️️️️
С. Гвардиола
71'
59'
Замена
К. Эрнандес
️️️️
Э. Унал
57'
Желтая карточка
А. Ньом
Желтая карточка
Р. Алькарас
56'
54'
Желтая карточка
Т. Кубо
46'
Замена
Т. Кубо
️️️️
Д. Суарес
37'
ГОЛ! 2:1!
Х. Мата
Пас отдал
Э. Унал
ГОЛ! 2:0!
Ш. Вайссман
24'
ГОЛ! 1:0!
О. Плано
Пас отдал
Ф. Орельяна
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
13
Роберто
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
16
Роке Меса
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
19
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
20
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
7
Жота
ЛВ
21
Мичел
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
6
Феде
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
40
Аманкваа Акуругу
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
14
Такефуса Кубо
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
4-2-2-2
13
Роберто
15
Оласа
5
Эль-Ямик
12
Фернандес
17
Джанко
16
Меса
4
Алькарас
20
Плано
14
Орельяна
19
Вайссман
14
Гвардиола
3-2-3-2
13
Сорья
22
Суарес
2
Джене
23
Кабако
12
Ньом
17
Оливера
8
Арамбарри
88
Максимович
10
Аленья
20
Унал
17
Мата
20
Плано
2
Перес
2
Перес
20
Плано
14
Орельяна
7
Жота
7
Жота
14
Орельяна
16
Меса
21
Мичел
21
Мичел
16
Меса
4
Алькарас
6
Феде
6
Феде
4
Алькарас
14
Гвардиола
19
Кодро
19
Кодро
14
Гвардиола
22
Суарес
14
Кубо
14
Кубо
22
Суарес
12
Ньом
24
Тимор
24
Тимор
12
Ньом
10
Аленья
20
Портильо
20
Портильо
10
Аленья
88
Максимович
9
Анхель
9
Анхель
88
Максимович
20
Унал
9
Эрнандес
9
Эрнандес
20
Унал
Остались в запасе
Вальядолид
Хетафе
19
Тони Вилья
ЛВ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
71
Кике Перес
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
40
Аманкваа Акуругу
ЛЗ
1
Рубен Янес
ВР
5
Чема
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
19
Тони Вилья
ЛВ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
71
Кике Перес
ЦП
Остались в запасе
40
Аманкваа Акуругу
ЛЗ
1
Рубен Янес
ВР
5
Чема
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Вальядолид - Хетафе
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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