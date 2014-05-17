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Алессио Сесту
Статистика
Алессио Сесту - статистика
Завершил карьеру
29 сентября 1983 (42), Рим
#7 | Полузащитник
179 см | 73 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кьево
12
0
1
3
0
Сампдория
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
3 : 3
17.05.2014
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Сампдория
2 : 5
11.05.2014
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Парма
2 : 0
04.05.2014
Сампдория
66' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Сампдория
2 : 1
27.04.2014
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Сампдория
0 : 4
13.04.2014
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Лацио
2 : 0
06.04.2014
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
0 : 0
30.03.2014
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сампдория
4 : 2
09.03.2014
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Торино
0 : 2
02.03.2014
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Сампдория
0 : 2
23.02.2014
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
3 : 0
16.02.2014
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Сампдория
1 : 0
09.02.2014
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Дженоа
0 : 1
03.02.2014
Сампдория
78' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Наполи
1 : 1
25.01.2014
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Кьево
1 : 2
19.01.2014
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Интер
1 : 1
13.01.2014
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Кьево
0 : 0
05.01.2014
Кальяри
56' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Торино
4 : 1
22.12.2013
Кьево
77' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Кьево
0 : 1
15.12.2013
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Сассуоло
0 : 1
08.12.2013
Кьево
1' - 67'
55'
Италия. Серия А, 14 тур
Кьево
3 : 0
01.12.2013
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Верона
0 : 1
23.11.2013
Кьево
1' - 60'
Италия. Серия А, 12 тур
Кьево
0 : 0
10.11.2013
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
0 : 0
04.11.2013
Кьево
90' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Рома
1 : 0
31.10.2013
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Кьево
1 : 2
27.10.2013
Фиорентина
70' - 90'
72'
Италия. Серия А, 7 тур
Кьево
0 : 1
05.10.2013
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Катания
2 : 0
29.09.2013
Кьево
1' - 53'
Италия. Серия А, 5 тур
Кьево
1 : 2
25.09.2013
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Кьево
2 : 1
21.09.2013
Удинезе
1' - 75'
73'
Италия. Серия А, 3 тур
Лацио
3 : 0
15.09.2013
Кьево
1' - 46'
10'
Италия. Серия А, 2 тур
Кьево
2 : 4
31.08.2013
Наполи
1' - 69'
Италия. Серия А, 1 тур
Парма
0 : 0
25.08.2013
Кьево
1' - 79'
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