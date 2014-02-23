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    Алессио Сесту - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Алессио
    Фамилия Сесту
    Команда Пьяченца
    Состав Основной
    Родной город Рим
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 сентября 1983 (39 лет)
    Рост 179
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кьево 12 0 1 3 0
    Сампдория 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.05.2014 Был в запасе Удинезе (Удине) 3:3 Сампдория (Генуя)
    11.05.2014 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:5 Наполи (Неаполь)
    04.05.2014 66' -90' Парма (Парма) 2:0 Сампдория (Генуя)
    27.04.2014 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:1 Кьево (Верона)
    13.04.2014 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:4 Интер (Милан)
    06.04.2014 Был в запасе Лацио (Рим) 2:0 Сампдория (Генуя)
    30.03.2014 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:0 Фиорентина (Флоренция)
    09.03.2014 Был в запасе Сампдория (Генуя) 4:2 Ливорно (Ливорно)
    02.03.2014 Был в запасе Торино (Турин) 0:2 Сампдория (Генуя)
    23.02.2014 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:2 Милан (Милан)
    16.02.2014 Был в запасе Рома (Рим) 3:0 Сампдория (Генуя)
    09.02.2014 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:0 Кальяри (Кальяри)
    03.02.2014 78' -90' Дженоа (Генуя) 0:1 Сампдория (Генуя)
    25.01.2014 Был в запасе Наполи (Неаполь) 1:1 Кьево (Верона)
    19.01.2014 Был в запасе Кьево (Верона) 1:2 Парма (Парма)
    13.01.2014 Был в запасе Интер (Милан) 1:1 Кьево (Верона)
    05.01.2014 56' -90' Кьево (Верона) 0:0 Кальяри (Кальяри)
    22.12.2013 77' -90' Торино (Турин) 4:1 Кьево (Верона)
    15.12.2013 1' -90' Кьево (Верона) 0:1 Сампдория (Генуя)
    08.12.2013 1' -67' Сассуоло (Сассуоло) 0:1 Кьево (Верона)
    55'
    01.12.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 3:0 Ливорно (Ливорно)
    23.11.2013 1' -60' Верона (Верона) 0:1 Кьево (Верона)
    10.11.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 0:0 Милан (Милан)
    04.11.2013 90' -90' Болонья (Болонья) 0:0 Кьево (Верона)
    31.10.2013 Был в запасе Рома (Рим) 1:0 Кьево (Верона)
    27.10.2013 70' -90' Кьево (Верона) 1:2 Фиорентина (Флоренция)
    72'
    05.10.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 0:1 Аталанта (Бергамо)
    29.09.2013 1' -53' Катания (Катания) 2:0 Кьево (Верона)
    25.09.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 1:2 Ювентус (Турин)
    21.09.2013 1' -75' Кьево (Верона) 2:1 Удинезе (Удине)
    73'
    15.09.2013 1' -46' Лацио (Рим) 3:0 Кьево (Верона)
    10'
    31.08.2013 1' -69' Кьево (Верона) 2:4 Наполи (Неаполь)
    25.08.2013 1' -79' Парма (Парма) 0:0 Кьево (Верона)
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