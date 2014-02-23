Алессио Сесту - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Алессио
|Фамилия
|Сесту
|Команда
|Пьяченца
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 сентября 1983 (39 лет)
|Рост
|179
|Вес
|73
|Имя
|Алессио
|Фамилия
|Сесту
|Команда
|Пьяченца
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 сентября 1983 (39 лет)
|Рост
|179
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кьево
|12
|0
|1
|3
|0
|Сампдория
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2014
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|3:3
|Сампдория (Генуя)
|11.05.2014
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:5
|Наполи (Неаполь)
|04.05.2014
|66' -90'
|Парма (Парма)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|27.04.2014
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:1
|Кьево (Верона)
|13.04.2014
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:4
|Интер (Милан)
|06.04.2014
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|30.03.2014
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:0
|Фиорентина (Флоренция)
|09.03.2014
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|4:2
|Ливорно (Ливорно)
|02.03.2014
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:2
|Сампдория (Генуя)
|23.02.2014
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Милан (Милан)
|16.02.2014
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|3:0
|Сампдория (Генуя)
|09.02.2014
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:0
|Кальяри (Кальяри)
|03.02.2014
|78' -90'
|Дженоа (Генуя)
|0:1
|Сампдория (Генуя)
|25.01.2014
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|1:1
|Кьево (Верона)
|19.01.2014
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:2
|Парма (Парма)
|13.01.2014
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|1:1
|Кьево (Верона)
|05.01.2014
|56' -90'
|Кьево (Верона)
|0:0
|Кальяри (Кальяри)
|22.12.2013
|77' -90'
|Торино (Турин)
|4:1
|Кьево (Верона)
|15.12.2013
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|0:1
|Сампдория (Генуя)
|08.12.2013
|1' -67'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:1
|Кьево (Верона)
|55'
|01.12.2013
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|3:0
|Ливорно (Ливорно)
|23.11.2013
|1' -60'
|Верона (Верона)
|0:1
|Кьево (Верона)
|10.11.2013
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:0
|Милан (Милан)
|04.11.2013
|90' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:0
|Кьево (Верона)
|31.10.2013
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:0
|Кьево (Верона)
|27.10.2013
|70' -90'
|Кьево (Верона)
|1:2
|Фиорентина (Флоренция)
|72'
|05.10.2013
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:1
|Аталанта (Бергамо)
|29.09.2013
|1' -53'
|Катания (Катания)
|2:0
|Кьево (Верона)
|25.09.2013
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:2
|Ювентус (Турин)
|21.09.2013
|1' -75'
|Кьево (Верона)
|2:1
|Удинезе (Удине)
|73'
|15.09.2013
|1' -46'
|Лацио (Рим)
|3:0
|Кьево (Верона)
|10'
|31.08.2013
|1' -69'
|Кьево (Верона)
|2:4
|Наполи (Неаполь)
|25.08.2013
|1' -79'
|Парма (Парма)
|0:0
|Кьево (Верона)