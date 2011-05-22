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Фабиано
Статистика
Фабиано - статистика
Завершил карьеру
18 января 1982 (44)
#14 | Полузащитник
189 см | 84 кг
Бразилия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лечче
29
1
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Лечче
2 : 4
22.05.2011
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Бари
0 : 2
15.05.2011
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Лечче
2 : 1
08.05.2011
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
1 : 0
01.05.2011
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Дженоа
4 : 2
23.04.2011
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Лечче
3 : 3
17.04.2011
Кальяри
1' - 90'
88'
29'
Италия. Серия А, 32 тур
Сампдория
1 : 2
10.04.2011
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Лечче
2 : 0
03.04.2011
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
1 : 0
20.03.2011
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Лечче
0 : 1
13.03.2011
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Лечче
1 : 2
04.03.2011
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Брешиа
2 : 2
27.02.2011
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Лечче
2 : 0
20.02.2011
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Лечче
2 : 4
06.02.2011
Палермо
1' - 90'
70'
Италия. Серия А, 23 тур
Парма
0 : 1
02.02.2011
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Лечче
1 : 1
30.01.2011
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Фиорентина
1 : 1
23.01.2011
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Лечче
1 : 1
16.01.2011
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Лацио
1 : 2
09.01.2011
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Лечче
0 : 1
06.01.2011
Бари
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Наполи
1 : 0
19.12.2010
Лечче
1' - 90'
25'
Италия. Серия А, 16 тур
Лечче
3 : 2
12.12.2010
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Лечче
1 : 3
05.12.2010
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Кальяри
3 : 2
28.11.2010
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
2 : 3
21.11.2010
Сампдория
1' - 90'
83'
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
2 : 1
24.10.2010
Брешиа
1' - 70'
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
4 : 0
17.10.2010
Лечче
1' - 90'
45'
Италия. Серия А, 6 тур
Лечче
1 : 0
03.10.2010
Катания
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Палермо
2 : 2
26.09.2010
Лечче
1' - 90'
38'
Италия. Серия А, 4 тур
Лечче
1 : 1
22.09.2010
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
1 : 0
12.09.2010
Фиорентина
83' - 90'
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