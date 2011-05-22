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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Лацио
Лечче - Лацио: обзор матча 22 мая 2011
Лечче
22.05.2011, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 38 тур
2 : 4
Завершен
Лацио
33'
М. Коппола
41'
И. Пьятти
6'
Т. Рокки
35'
М. Сарате
54'
М. Сарате (П)
62'
Д. Вивес (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Лацио
Замена
Л. Скалони
️️️️
Ш. Лихтштайнер
Замена
С. Флоккари
️️️️
Т. Рокки
ГОЛ в свои ворота! 2:4!
Д. Вивес
Пас отдал
М. Сарате
ГОЛ с пенальти! 2:3!
М. Сарате
Замена
А. Розати
️️️️
Д. Ди Микеле
Красная карточка
М. Бенасси
Замена
Д. Корвиа
️️️️
Д. Месба
Замена
Э. Чевантон
️️️️
И. Пьятти
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Эрнанес
ГОЛ! 2:2!
И. Пьятти
ГОЛ! 1:2!
М. Сарате
Пас отдал
Т. Рокки
ГОЛ! 1:1!
М. Коппола
ГОЛ! 0:1!
Т. Рокки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
3
Альберто Джулиатто
ЦЗ
29
Гильермо Джиакомацци
(К)
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
15
Джамел Месба
ЛП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
11
Джанни Мунари
ПП
10
Игнасио Пьятти
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
9
Мауро Сарате
ЛВ
24
Кристиан Ледесма
ЦП
32
Кристиан Брокки
ЦП
10
Эрнанес
АП
6
Стефано Маури
ПВ
18
Томмазо Рокки
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
14
Фабиано
ЦЗ
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
27
Жеда
ЦФ
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
15
Альваро Гонсалес
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
4-4-2
81
Бенасси
28
Бривио
3
Джулиатто
29
Джиакомацци
2
Донати
15
Месба
5
Вивес
10
Коппола
11
Мунари
10
Ди Микеле
10
Пьятти
4-2-3-1
16
Муслера
2
Лихтштайнер
3
Андре Диас
20
Бьява
22
Гарридо
24
Ледесма
32
Брокки
6
Маури
10
Эрнанес
9
Сарате
18
Рокки
10
Ди Микеле
21
Розати
21
Розати
10
Ди Микеле
10
Пьятти
23
Чевантон
23
Чевантон
10
Пьятти
15
Месба
9
Корвиа
9
Корвиа
15
Месба
2
Лихтштайнер
5
Скалони
5
Скалони
2
Лихтштайнер
10
Эрнанес
15
Гонсалес
15
Гонсалес
10
Эрнанес
18
Рокки
10
Флоккари
10
Флоккари
18
Рокки
Остались в запасе
Лечче
Лацио
14
Фабиано
ЦЗ
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
27
Жеда
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
46
Томмазо Берни
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
18
Либор Козак
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
14
Фабиано
ЦЗ
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
27
Жеда
ЦФ
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
18
Либор Козак
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Лечче - Лацио
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Виа Дель Маре
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол 2" 22:40 (прямая)
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