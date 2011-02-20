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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Ювентус
Лечче - Ювентус: обзор матча 20 февраля 2011
Лечче
20.02.2011, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 26 тур
2 : 0
Завершен
Ювентус
32'
Д. Месба
49'
А. Бертолаччи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Ювентус
Замена
М. Коппола
️️️️
А. Бертолаччи
+2
Замена
А. Рисполи
️️️️
Д. Месба
Вторая желтая
Д. Вивес
Желтая карточка
Д. Вивес
Замена
В. Яквинта
️️️️
Ф. Соренсен
Замена
Э. Чевантон
️️️️
Д. Ди Микеле
Травма
Д. Ди Микеле
ГОЛ! 2:0!
А. Бертолаччи
Пас отдал
Д. Ди Микеле
Замена
А. Дель Пьеро
️️️️
Л. Тони
Травма
С. Феррарио
Желтая карточка
Д. Месба
ГОЛ! 1:0!
Д. Месба
Пас отдал
Д. Мунари
12'
Замена
М. Сторари
️️️️
М. Красич
10'
Красная карточка
Д. Буффон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
14
Фабиано
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЛВ
5
Джузеппе Вивес
(К)
ОП
11
Джанни Мунари
ЦП
15
Джамел Месба
ЦП
20
Карлос Гроссмюллер
ПВ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
20
Альберто Аквилани
ЦП
17
Милош Красич
ПП
21
Алессандро Матри
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
13
Симоне Сини
ЦЗ
10
Игнасио Пьятти
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
11
Хасан Салихамиджич
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
4-1-2-2-1
21
Розати
28
Бривио
19
Феррарио
14
Фабиано
2
Донати
5
Вивес
11
Мунари
15
Месба
91
Бертолаччи
20
Гроссмюллер
10
Ди Микеле
4-1-3-2
1
Буффон
4
Соренсен
19
Бонуччи
15
Барцальи
14
Кьеллини
30
Мело
17
Красич
20
Аквилани
10
Маркизио
18
Тони
21
Матри
91
Бертолаччи
10
Коппола
10
Коппола
91
Бертолаччи
15
Месба
3
Рисполи
3
Рисполи
15
Месба
10
Ди Микеле
23
Чевантон
23
Чевантон
10
Ди Микеле
17
Красич
30
Сторари
30
Сторари
17
Красич
18
Тони
10
Дель Пьеро
10
Дель Пьеро
18
Тони
4
Соренсен
19
Яквинта
19
Яквинта
4
Соренсен
Остались в запасе
Лечче
Ювентус
81
Массимилиано Бенасси
ВР
13
Симоне Сини
ЦЗ
10
Игнасио Пьятти
ЦП
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
2
Арман Траоре
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
11
Хасан Салихамиджич
ПП
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
81
Массимилиано Бенасси
ВР
13
Симоне Сини
ЦЗ
10
Игнасио Пьятти
ЦП
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
Остались в запасе
2
Арман Траоре
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
11
Хасан Салихамиджич
ПП
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Лечче - Ювентус
2
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Виа Дель Маре
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 14:25 (прямая)
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