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Эммануэль Ривьер
Статистика
Эммануэль Ривьер - статистика
Завершил карьеру
3 марта 1990 (36), Ле Ламентин
#97 | Нападающий
182 см | 76 кг
Франция | Мартиника
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Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2020/2021
Франция. Лига 1 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Франция. Лига 1 2013/2014
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Франция. Лига 1 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кротоне
20
1
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Кротоне
2 : 1
13.05.2021
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
5 : 0
09.05.2021
Кротоне
87' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Кротоне
0 : 2
01.05.2021
Интер
72' - 90'
73'
Италия. Серия А, 33 тур
Парма
3 : 4
24.04.2021
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Кротоне
0 : 1
21.04.2021
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Кротоне
1 : 2
17.04.2021
Удинезе
82' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Специя
3 : 2
10.04.2021
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Наполи
4 : 3
03.04.2021
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Кротоне
2 : 3
20.03.2021
Болонья
86' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Лацио
3 : 2
12.03.2021
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Кротоне
4 : 2
07.03.2021
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Аталанта
5 : 1
03.03.2021
Кротоне
1' - 60'
25'
Италия. Серия А, 24 тур
Кротоне
0 : 2
28.02.2021
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Ювентус
3 : 0
22.02.2021
Кротоне
76' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Кротоне
1 : 2
14.02.2021
Сассуоло
73' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
4 : 0
07.02.2021
Кротоне
64' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Кротоне
0 : 3
31.01.2021
Дженоа
56' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Кротоне
4 : 1
17.01.2021
Беневенто
1' - 70'
54'
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
2 : 1
10.01.2021
Кротоне
1' - 78'
Италия. Серия А, 16 тур
Кротоне
1 : 3
06.01.2021
Рома
58' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Интер
6 : 2
03.01.2021
Кротоне
1' - 62'
Италия. Серия А, 14 тур
Кротоне
2 : 1
22.12.2020
Парма
1' - 59'
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
3 : 1
19.12.2020
Кротоне
70' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Удинезе
0 : 0
15.12.2020
Кротоне
1' - 55'
Италия. Серия А, 11 тур
Кротоне
4 : 1
12.12.2020
Специя
89' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Кротоне
0 : 4
06.12.2020
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Кротоне
0 : 2
21.11.2020
Лацио
79' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Кальяри
4 : 2
25.10.2020
Кротоне
90' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
4 : 1
20.09.2020
Кротоне
1' - 58'
28'
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