|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|13
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2014
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:2
|Динамо (Москва)
|90'
|11.05.2014
|1' -85'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:3
|Динамо (Москва)
|57'
|02.05.2014
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:3
|Динамо (Москва)
|27.04.2014
|Был в запасе
|Ахмат (Грозный)
|1:0
|Динамо (Москва)
|14.04.2014
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|0:5
|Динамо (Москва)
|06.04.2014
|Был в запасе
|Анжи (Махачкала)
|4:0
|Динамо (Москва)
|30.03.2014
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:3
|Динамо (Москва)
|23.03.2014
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|0:0
|Рубин (Казань)
|15.03.2014
|1' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|1:1
|Динамо (Москва)
|09.03.2014
|60' -90'
|Динамо (Москва)
|4:2
|ЦСКА (Москва)
|08.12.2013
|80' -90'
|Динамо (Москва)
|2:0
|Амкар-Пермь (Пермь)
|90'
|30.11.2013
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|3:0
|Урал (Екатеринбург)
|24.11.2013
|Был в запасе
|Локомотив (Москва)
|1:0
|Динамо (Москва)
|09.11.2013
|Был в запасе
|Крылья Советов (Самара)
|1:2
|Динамо (Москва)
|02.11.2013
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|1:0
|Томь (Томск)
|26.10.2013
|1' -80'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|2:1
|Динамо (Москва)
|20.10.2013
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|3:1
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|06.10.2013
|Был в запасе
|ЦСКА (Москва)
|0:2
|Динамо (Москва)
|29.09.2013
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|2:0
|Крылья Советов (Самара)
|26.09.2013
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|2:2
|Динамо (Москва)
|21.09.2013
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|1:3
|Локомотив (Москва)
|16.09.2013
|Был в запасе
|Урал (Екатеринбург)
|1:4
|Динамо (Москва)
|01.09.2013
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|1:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|24.08.2013
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|18.08.2013
|1' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|1:1
|Динамо (Москва)
|03.08.2013
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:0
|Ахмат (Грозный)
|27.07.2013
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:4
|Спартак (Москва)
|72'
|19.07.2013
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:1
|Анжи (Махачкала)
|14.07.2013
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:2
|Волга (Нижний Новгород)