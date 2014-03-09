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    Леандро Фернандес - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Леандро
    Фамилия Фернандес
    Состав Без клуба
    Родной город Росарио
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 января 1983 (40 лет)
    Рост 179
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 13 1 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2014 1' -90' Спартак (Москва) 3:2 Динамо (Москва)
    90'
    11.05.2014 1' -85' Зенит (Санкт-Петербург) 0:3 Динамо (Москва)
    57'
    02.05.2014 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 2:3 Динамо (Москва)
    27.04.2014 Был в запасе Ахмат (Грозный) 1:0 Динамо (Москва)
    14.04.2014 Был в запасе Волга (Нижний Новгород) 0:5 Динамо (Москва)
    06.04.2014 Был в запасе Анжи (Махачкала) 4:0 Динамо (Москва)
    30.03.2014 Был в запасе Томь (Томск) 1:3 Динамо (Москва)
    23.03.2014 Был в запасе Динамо (Москва) 0:0 Рубин (Казань)
    15.03.2014 1' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 1:1 Динамо (Москва)
    09.03.2014 60' -90' Динамо (Москва) 4:2 ЦСКА (Москва)
    08.12.2013 80' -90' Динамо (Москва) 2:0 Амкар-Пермь (Пермь)
    90'
    30.11.2013 Был в запасе Динамо (Москва) 3:0 Урал (Екатеринбург)
    24.11.2013 Был в запасе Локомотив (Москва) 1:0 Динамо (Москва)
    09.11.2013 Был в запасе Крылья Советов (Самара) 1:2 Динамо (Москва)
    02.11.2013 Был в запасе Динамо (Москва) 1:0 Томь (Томск)
    26.10.2013 1' -80' Амкар-Пермь (Пермь) 2:1 Динамо (Москва)
    20.10.2013 Был в запасе Динамо (Москва) 3:1 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    06.10.2013 Был в запасе ЦСКА (Москва) 0:2 Динамо (Москва)
    29.09.2013 Был в запасе Динамо (Москва) 2:0 Крылья Советов (Самара)
    26.09.2013 1' -90' Рубин (Казань) 2:2 Динамо (Москва)
    21.09.2013 Был в запасе Динамо (Москва) 1:3 Локомотив (Москва)
    16.09.2013 Был в запасе Урал (Екатеринбург) 1:4 Динамо (Москва)
    01.09.2013 Был в запасе Динамо (Москва) 1:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    24.08.2013 1' -90' Динамо (Москва) 1:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    18.08.2013 1' -90' Краснодар (Краснодар) 1:1 Динамо (Москва)
    03.08.2013 1' -90' Динамо (Москва) 1:0 Ахмат (Грозный)
    27.07.2013 1' -90' Динамо (Москва) 1:4 Спартак (Москва)
    72'
    19.07.2013 1' -90' Динамо (Москва) 2:1 Анжи (Махачкала)
    14.07.2013 1' -90' Динамо (Москва) 2:2 Волга (Нижний Новгород)
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