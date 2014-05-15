Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Леандро Фернандес - статистика

Завершил карьеру
30 января 1983 (43), Росарио
#6 | Защитник
179 см | 80 кг
Аргентина | Италия
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо
13
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Спартак
3 : 2
15.05.2014
Динамо
1' - 90'
90'
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Зенит
0 : 3
11.05.2014
Динамо
1' - 85'
57'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Ростов
2 : 3
02.05.2014
Динамо
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Ахмат
1 : 0
27.04.2014
Динамо
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Волга
0 : 5
14.04.2014
Динамо
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Анжи
4 : 0
06.04.2014
Динамо
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Томь
1 : 3
30.03.2014
Динамо
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Динамо
0 : 0
23.03.2014
Рубин
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
15.03.2014
Динамо
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Динамо
4 : 2
09.03.2014
ЦСКА
60' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Динамо
2 : 0
08.12.2013
Амкар-Пермь
80' - 90'
90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Динамо
3 : 0
30.11.2013
Урал
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Локомотив
1 : 0
24.11.2013
Динамо
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Крылья Советов
1 : 2
09.11.2013
Динамо
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Динамо
1 : 0
02.11.2013
Томь
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Амкар-Пермь
2 : 1
26.10.2013
Динамо
1' - 80'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Динамо
3 : 1
20.10.2013
Кубань (ЛФЛ)
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
ЦСКА
0 : 2
06.10.2013
Динамо
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Динамо
2 : 0
29.09.2013
Крылья Советов
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Рубин
2 : 2
26.09.2013
Динамо
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Динамо
1 : 3
21.09.2013
Локомотив
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Урал
1 : 4
16.09.2013
Динамо
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Динамо
1 : 1
01.09.2013
Ростов
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Динамо
1 : 1
24.08.2013
Зенит
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Краснодар
1 : 1
18.08.2013
Динамо
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Динамо
1 : 0
03.08.2013
Ахмат
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Динамо
1 : 4
27.07.2013
Спартак
1' - 90'
72'
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Динамо
2 : 1
19.07.2013
Анжи
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Динамо
2 : 2
14.07.2013
Волга
1' - 90'
Главные новости
Абаскаль прокомментировал информацию о назначении в «Факел»
13:11
Тедеско уволен через 3,5 месяца после назначения
12:49
1
Реакция Мостового на Абаскаля в «Факеле»
12:38
2
ВидеоЗадержание наркомана с 82 матчами за Англию, которого предлагают клубам РПЛ
12:29
1
79-летний Семин близок к возвращению в РПЛ
12:01
5
Появилось объяснение, почему «Спартак» не продлевает контракт с Барко
11:49
7
В «Факеле» одним словом отреагировали на информацию об Абаскале
11:12
4
ФотоТашуев остался без работы
10:17
7
Абаскаль близок к возвращению в РПЛ
10:03
11
Определен лучший вратарь РПЛ по проценту отраженных ударов
09:09
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+