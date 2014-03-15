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Кубань (ЛФЛ) - Динамо
Кубань (ЛФЛ) - Динамо: обзор матча 15 марта 2014
Кубань (ЛФЛ)
15.03.2014, суббота, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Динамо
73'
И. Попов
43'
К. Кураньи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Динамо
90'
+1
Желтая карточка
А. Касаев
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
А. Хубулов
87'
82'
Замена
В. Дядюн
️️️️
К. Кураньи
ГОЛ! 1:1!
И. Попов
Пас отдал
Р. Бугаев
73'
Замена
Г. Букур
️️️️
А. Тлисов
70'
Желтая карточка
А. Тлисов
68'
62'
Замена
А. Касаев
️️️️
Б. Джуджак
47'
Желтая карточка
М. Ломич
43'
ГОЛ! 0:1!
К. Кураньи
Пас отдал
А. Кокорин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
15
Максим Жавнерчик
ПЗ
88
Арсен Хубулов
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
77
Шарль Каборе
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Станислав Манолев
ПП
71
Ивелин Попов
ЦФ
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
13
Владимир Гранат
(К)
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
27
Игорь Денисов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
10
Балаж Джуджак
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Кубань (ЛФЛ)
1
Эдуард Байчора
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Денис Якуба
ОП
11
Гонсало Буено
АП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
52
Владимир Лобкарев
ПВ
11
Марко Уренья
ЦФ
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
7
Моштаг Яхуби
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
5
Георге Флореску
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
4-2-3-1
31
Беленов
8
Бугаев
2
Шандао
5
Деальберт
15
Жавнерчик
8
Тлисов
77
Каборе
88
Хубулов
23
Соснин
11
Манолев
71
Попов
4-4-2
30
Габулов
26
Уилкшир
13
Гранат
6
Фернандес
32
Ломич
10
Джуджак
27
Денисов
16
Нобоа
18
Жирков
22
Кураньи
9
Кокорин
88
Хубулов
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
88
Хубулов
8
Тлисов
11
Букур
11
Букур
8
Тлисов
10
Джуджак
11
Касаев
11
Касаев
10
Джуджак
22
Кураньи
17
Дядюн
17
Дядюн
22
Кураньи
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Динамо
52
Владимир Лобкарев
ПВ
1
Эдуард Байчора
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
11
Гонсало Буено
АП
11
Марко Уренья
ЦФ
7
Моштаг Яхуби
ЦП
21
Роман Березовский
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
5
Георге Флореску
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Остались в запасе
52
Владимир Лобкарев
ПВ
1
Эдуард Байчора
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
11
Гонсало Буено
АП
11
Марко Уренья
ЦФ
Остались в запасе
7
Моштаг Яхуби
ЦП
21
Роман Березовский
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
5
Георге Флореску
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Динамо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:15 (прямая)
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