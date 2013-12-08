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Динамо - Амкар-Пермь
Динамо - Амкар-Пермь: обзор матча 08 декабря 2013
Динамо
08.12.2013, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
57'
К. Кураньи
77'
К. Кураньи (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Амкар-Пермь
Желтая карточка
Л. Фернандес
90'
+2
Замена
А. Касаев
️️️️
Б. Джуджак
88'
Желтая карточка
Б. Джуджак
86'
Замена
Л. Фернандес
️️️️
Л. Уилкшир
80'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Кураньи
77'
74'
Желтая карточка
А. Семенов
61'
Замена
К. Васильев
️️️️
М. Канунников
ГОЛ! 1:0!
К. Кураньи
Пас отдал
Ю. Жирков
57'
52'
Замена
А. Придюк
️️️️
З. Сираков
50'
Травма
З. Сираков
Желтая карточка
Л. Уилкшир
47'
Замена
В. Дядюн
️️️️
А. Кокорин
46'
23'
Желтая карточка
И. Черенчиков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
13
Владимир Гранат
(К)
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
10
Балаж Джуджак
ПП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
13
Андрей Семенов
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
(К)
ЦЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
40
Благо
ОП
5
Януш Гол
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
7
Георги Пеев
ПВ
99
Максим Канунников
ЦФ
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Динамо
39
Евгений Фролов
ВР
21
Роман Березовский
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
5
Георге Флореску
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Амкар-Пермь
32
Иван Коновалов
ВР
32
Михал Брезнаник
ЛЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
4-1-3-2
30
Габулов
13
Гранат
4
Самба
6
Дуглас
26
Уилкшир
27
Денисов
18
Жирков
16
Нобоа
10
Джуджак
9
Кокорин
22
Кураньи
4-2-1-1-2
42
Нарубин
14
Сираков
79
Черенчиков
97
Фибел
13
Семенов
40
Благо
5
Гол
18
Коломейцев
7
Пеев
26
Якубко
99
Канунников
26
Уилкшир
6
Фернандес
6
Фернандес
26
Уилкшир
10
Джуджак
11
Касаев
11
Касаев
10
Джуджак
9
Кокорин
17
Дядюн
17
Дядюн
9
Кокорин
14
Сираков
45
Придюк
45
Придюк
14
Сираков
99
Канунников
14
Васильев
14
Васильев
99
Канунников
Остались в запасе
Динамо
Амкар-Пермь
39
Евгений Фролов
ВР
21
Роман Березовский
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
5
Георге Флореску
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
32
Иван Коновалов
ВР
32
Михал Брезнаник
ЛЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
21
Роман Березовский
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
5
Георге Флореску
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Остались в запасе
32
Иван Коновалов
ВР
32
Михал Брезнаник
ЛЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Динамо - Амкар-Пермь
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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