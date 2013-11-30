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Динамо - Урал
Динамо - Урал: обзор матча 30 ноября 2013
Динамо
30.11.2013, суббота, 14:00
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
3 : 0
Завершен
Урал
27'
В. Гранат
57'
К. Кураньи
70'
А. Кокорин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Урал
Замена
В. Дядюн
️️️️
А. Кокорин
84'
77'
Замена
В. Коман
️️️️
А. Горбанец
Замена
А. Юсупов
️️️️
К. Нобоа
74'
ГОЛ! 3:0!
А. Кокорин
Пас отдал
Ю. Жирков
70'
Замена
А. Ионов
️️️️
А. Касаев
68'
Пенальти не реализован!
А. Кокорин
66'
ГОЛ! 2:0!
К. Кураньи
Пас отдал
К. Нобоа
57'
55'
Желтая карточка
Д. Тумасян
51'
Замена
А. Солосин
️️️️
И. Кот
49'
Травма
И. Кот
46'
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
А. Щаницин
36'
Желтая карточка
А. Горбанец
32'
Желтая карточка
С. Оттесен
ГОЛ! 1:0!
В. Гранат
Пас отдал
Б. Джуджак
27'
Желтая карточка
Л. Уилкшир
20'
Желтая карточка
А. Касаев
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
13
Владимир Гранат
(К)
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
10
Балаж Джуджак
ПП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Урал
22
Игорь Кот
ВР
34
Денис Тумасян
(К)
ЦЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
7
Кантемир Берхамов
ОП
25
Андрей Бочков
ОП
7
Александр Данцев
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
32
Андрей Горбанец
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
5
Георге Флореску
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Урал
1
Алексей Солосин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
78
Семен Помогаев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
0
Александр Соболев
ЦФ
4-1-3-2
30
Габулов
18
Жирков
13
Гранат
6
Дуглас
26
Уилкшир
27
Денисов
11
Касаев
16
Нобоа
10
Джуджак
9
Кокорин
22
Кураньи
3-2-2-2-1
22
Кот
20
Чухлей
6
Оттесен
34
Тумасян
7
Берхамов
25
Бочков
10
Лунгу
7
Данцев
13
Щаницин
32
Горбанец
2
Гогниев
16
Нобоа
4
Юсупов
4
Юсупов
16
Нобоа
11
Касаев
11
Ионов
11
Ионов
11
Касаев
9
Кокорин
17
Дядюн
17
Дядюн
9
Кокорин
22
Кот
1
Солосин
1
Солосин
22
Кот
13
Щаницин
42
Кириллов
42
Кириллов
13
Щаницин
32
Горбанец
78
Коман
78
Коман
32
Горбанец
Остались в запасе
Динамо
Урал
21
Роман Березовский
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
5
Георге Флореску
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
78
Семен Помогаев
ЦП
0
Александр Соболев
ЦФ
99
Дмитрий Арапов
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
5
Георге Флореску
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Остались в запасе
78
Семен Помогаев
ЦП
0
Александр Соболев
ЦФ
99
Дмитрий Арапов
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
Главный тренер
Дан Петреску
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Динамо - Урал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Родина
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:40 (прямая)
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