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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Динамо
Анжи - Динамо: обзор матча 06 апреля 2014
Анжи
06.04.2014, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
4 : 0
Завершен
Динамо
11'
А. Бухаров
29'
Ф. Смолов
65'
С. Сердеров
81'
М. Гаджиев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Динамо
ГОЛ! 4:0!
М. Гаджиев
Пас отдал
О. Ахмедов
81'
79'
Замена
П. Соломатин
️️️️
А. Ионов
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
А. Алиев
76'
Травма
А. Алиев
74'
ГОЛ! 3:0!
С. Сердеров
Пас отдал
А. Алиев
65'
Замена
С. Сердеров
️️️️
Ф. Смолов
64'
Желтая карточка
А. Епуряну
57'
46'
Замена
К. Нобоа
️️️️
А. Юсупов
46'
Замена
А. Касаев
️️️️
К. Самба
Замена
М. Гаджиев
️️️️
А. Бухаров
38'
Травма
А. Бухаров
36'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Смолов
Пас отдал
А. Бухаров
29'
19'
Желтая карточка
К. Самба
ГОЛ! 1:0!
А. Бухаров
Пас отдал
А. Алиев
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
88
Гиа Григалава
ЛЗ
24
Александр Епуряну
(К)
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
88
Александр Алиев
ЛП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
13
Владимир Гранат
(К)
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
27
Игорь Денисов
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Анжи
1
Мехти Дженетов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
19
Владимир Соболев
ЛП
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
78
Илья Максимов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Динамо
39
Евгений Фролов
ВР
21
Роман Березовский
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
5
Георге Флореску
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
31
Павел Соломатин
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
4-4-2
41
Кержаков
88
Григалава
24
Епуряну
3
Гаджибеков
38
Ещенко
88
Алиев
19
Мкртчян
10
Ахмедов
34
Быстров
90
Смолов
11
Бухаров
4-3-1-2
30
Габулов
34
Козлов
6
Дуглас
4
Самба
13
Гранат
27
Денисов
4
Юсупов
10
Джуджак
11
Ионов
22
Кураньи
9
Кокорин
11
Бухаров
91
Гаджиев
91
Гаджиев
11
Бухаров
88
Алиев
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
88
Алиев
90
Смолов
28
Сердеров
28
Сердеров
90
Смолов
4
Самба
11
Касаев
11
Касаев
4
Самба
4
Юсупов
16
Нобоа
16
Нобоа
4
Юсупов
11
Ионов
31
Соломатин
31
Соломатин
11
Ионов
Остались в запасе
Анжи
Динамо
1
Мехти Дженетов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
78
Илья Максимов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
39
Евгений Фролов
ВР
21
Роман Березовский
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
5
Георге Флореску
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Остались в запасе
1
Мехти Дженетов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
78
Илья Максимов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
21
Роман Березовский
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
5
Георге Флореску
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Анжи - Динамо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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