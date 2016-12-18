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Главный судья:
Даниэле Орсато (Чио)
Материалы

Ювентус - Рома

17.12.2016, Суббота, 22:45 мск Турин, стадион Альянц Стадиум Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2, Матч ТВ Италия. Серия А, 17 тур Ювентус - Рома
Италия. Серия А (2015/2016)
21 тур
24 января, воскресенье 22:45 Ювентус 1:0 Рома
2 тур
30 августа, воскресенье 19:00 Рома 2:1 Ювентус
Италия. Серия А (2014/2015)
25 тур
2 марта, понедельник 23:00 Рома 1:1 Ювентус
6 тур
5 октября, воскресенье 20:00 Ювентус 3:2 Рома
Италия. Серия А (2013/2014)
37 тур
11 мая, воскресенье 19:45 Рома 0:1 Ювентус
18 тур
5 января, воскресенье 23:45 Ювентус 3:0 Рома
Италия. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
21 января, вторник 23:45 Рома 1:0 Ювентус
Италия. Серия А (2012/2013)
25 тур
16 февраля, суббота 23:45 Рома 1:0 Ювентус
6 тур
29 сентября, суббота 22:45 Ювентус 4:1 Рома
Италия. Серия А (2011/2012)
34 тур
22 апреля, воскресенье 22:45 Ювентус 4:0 Рома
15 тур
12 декабря, понедельник 23:45 Рома 1:1 Ювентус
Италия. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
24 января, вторник 23:45 Ювентус 3:0 Рома
Италия. Серия А (2010/2011)
31 тур
3 апреля, воскресенье 22:45 Рома 0:2 Ювентус
12 тур
13 ноября, суббота 22:45 Ювентус 1:1 Рома
Италия. Кубок (2010/2011)
1/4 финала
27 января, четверг 22:45 Ювентус 0:2 Рома
Италия. Серия А (2009/2010)
21 тур
23 января, суббота 22:45 Ювентус 1:2 Рома
2 тур
30 августа, воскресенье 20:00 Рома 1:3 Ювентус
Италия. Серия А (2008/2009)
29 тур
21 марта, суббота 22:30 Рома 1:4 Ювентус
10 тур
1 ноября, суббота 22:30 Ювентус 2:0 Рома
Италия. Серия А (2007/2008)
23 тур
16 февраля, суббота 22:30 Ювентус 1:0 Рома
4 тур
23 сентября, воскресенье 17:00 Рома 2:2 Ювентус
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 29 4 5 77:27 +50 91
2. Рома 38 28 3 7 90:38 +52 87
3. Наполи 38 26 8 4 94:39 +55 86
4. Аталанта 38 21 9 8 62:41 +21 72
5. Лацио 38 21 7 10 74:51 +23 70
6. Милан 38 18 9 11 57:45 +12 63
7. Интер 38 19 5 14 72:49 +23 62
8. Фиорентина 38 16 12 10 63:57 +6 60
9. Торино 38 13 14 11 71:66 +5 53
10. Сампдория 38 12 12 14 49:55 -6 48
11. Кальяри 38 14 5 19 55:76 -21 47
12. Сассуоло 38 13 7 18 58:63 -5 46
13. Удинезе 38 12 9 17 47:56 -9 45
14. Кьево 38 12 7 19 43:61 -18 43
15. Болонья 38 11 8 19 40:58 -18 41
16. Дженоа 38 9 9 20 38:64 -26 36
17. Кротоне 38 9 7 22 34:58 -24 34
18. Эмполи 38 8 8 22 29:61 -32 32
19. Палермо 38 6 8 24 33:77 -44 26
20. Пескара 38 3 9 26 37:81 -44 18
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    Рейтинг: +1663

    Lev Aleks 17 декабря 2016, 22:34

    старую сеньору порвут на тряпки......

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    Рейтинг: +266

    Fedulz-13th 16 декабря 2016, 14:01

    Старая сеньора победит.

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