Центральный матч второго тура группы A сведет между собой двух лидеров квартета (19 июня, Гвадалахара, начало в 04:00 по Москве). После стартовых побед Мексика и Южная Корея набрали по три очка и получили отличную возможность досрочно гарантировать себе слот в плей-офф.
Мексиканцы уверенно разобрались с ЮАР (2:0), а корейцы проявили характер в игре с Чехией, одержав волевую победу со счетом 2:1. Теперь победитель очного противостояния практически гарантирует себе место в 1/16 финала.
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Форма команд
Мексика
«Эль Три» начали мундиаль так, как и рассчитывали местные фаны – подопечные опытнейшего Хавьера Агирре уверенно контролировала ход встречи против ЮАР и по делу забрала полновесные три зачетных балла.
Мексиканцы грамотно использовали преимущество во владении мячом, регулярно создавали давление на чужую штрафную и практически не позволяли сопернику создавать моменты у своих ворот. Особенно убедительно выглядел центр поля, который полностью контролировал темп.
Южная Корея
Корейцы добились одной из самых важных побед первого тура. В матче против Чехии команда уступала по ходу встречи, однако сумела переломить ход игры благодаря качественной работе атакующей группы, лидером которой остается Сон Хын Мин, ныне выступающий в США («Лос-Анджелес»).
Южная Корея выглядела особенно убедительно после перерыва. Постоянное движение без мяча и активная игра на флангах создали большие проблемы для чешской обороны. В итоге корейцы не только восстановили статус-кво, но и довели дело до победы.
Коэффициенты букмекеров
Аналитики БК «Фонбет» и «Бетсити» отдают предпочтение хозяевам мундиаля. Мол, дома ведь и стены помогают. Рассмотрим основные рынки:
|
Рынок
|
«Бетсити»
|
«Фонбет»
|
Победа сборной Мексики
|
2.00
|
2.05
|
Ничья
|
3.40
|
3.40
|
Победа сборной Южной Кореи
|
4.00
|
4.10
|
Двойной шанс: Мексика не проиграет
|
1.25
|
1.25
|
Двойной шанс: Южная Корея не проиграет
|
1.83
|
1.77
|
Тотал меньше 2.5
|
1.58
|
1.62
|
Тотал больше 2.5
|
2.42
|
2.30
|
Фора сборной Мексики (0)
|
1.43
|
1.45
|
Фора сборной Южной Кореи (0)
|
2.90
|
2.80
(Коэффициенты действительны на момент публикации)
Статистика и игровой баланс
С точки зрения игровых характеристик команды во многом отличаются: Мексика предпочитает владеть мячом и постепенно расшатывать оборону соперника. Южная Корея работает в немного другом ключе, делая ставку на скорость, интенсивность и быстрые переходы. Мексика прекрасно чувствует себя в «позиционке», корейцы хороши в контрвыпадах.
Кратко о главных рынках
Исход матча
На бумаге фаворитом идет Мексика. Однако Южная Корея уже доказала в первом туре, что способна адаптироваться к различным сценариям матча и успешно реагировать на давление. Нас ждет плотная игра, которая вполне может завершиться боевой ничьей.
Тоталы
Обе команды начали турнир результативными победами и обладают качественными атакующими линиями. К тому же у обеих коллективов в качестве бонуса есть определенное право на ошибку. Тотал больше 2,5 выглядит весьма аппетитным вариантом.
Форы
Ожидается достаточно равный матч, в котором преимущества одной из сторон в несколько мячей выглядят маловероятным сценарием
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