Центральный матч второго тура группы A сведет между собой двух лидеров квартета (19 июня, Гвадалахара, начало в 04:00 по Москве). После стартовых побед Мексика и Южная Корея набрали по три очка и получили отличную возможность досрочно гарантировать себе слот в плей-офф.

Мексиканцы уверенно разобрались с ЮАР (2:0), а корейцы проявили характер в игре с Чехией, одержав волевую победу со счетом 2:1. Теперь победитель очного противостояния практически гарантирует себе место в 1/16 финала.

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Форма команд

Мексика

«Эль Три» начали мундиаль так, как и рассчитывали местные фаны – подопечные опытнейшего Хавьера Агирре уверенно контролировала ход встречи против ЮАР и по делу забрала полновесные три зачетных балла.

Мексиканцы грамотно использовали преимущество во владении мячом, регулярно создавали давление на чужую штрафную и практически не позволяли сопернику создавать моменты у своих ворот. Особенно убедительно выглядел центр поля, который полностью контролировал темп.

Южная Корея

Корейцы добились одной из самых важных побед первого тура. В матче против Чехии команда уступала по ходу встречи, однако сумела переломить ход игры благодаря качественной работе атакующей группы, лидером которой остается Сон Хын Мин, ныне выступающий в США («Лос-Анджелес»).

Южная Корея выглядела особенно убедительно после перерыва. Постоянное движение без мяча и активная игра на флангах создали большие проблемы для чешской обороны. В итоге корейцы не только восстановили статус-кво, но и довели дело до победы.

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК «Фонбет» и «Бетсити» отдают предпочтение хозяевам мундиаля. Мол, дома ведь и стены помогают. Рассмотрим основные рынки:

Рынок «Бетсити» «Фонбет» Победа сборной Мексики 2.00 2.05 Ничья 3.40 3.40 Победа сборной Южной Кореи 4.00 4.10 Двойной шанс: Мексика не проиграет 1.25 1.25 Двойной шанс: Южная Корея не проиграет 1.83 1.77 Тотал меньше 2.5 1.58 1.62 Тотал больше 2.5 2.42 2.30 Фора сборной Мексики (0) 1.43 1.45 Фора сборной Южной Кореи (0) 2.90 2.80

(Коэффициенты действительны на момент публикации)

Статистика и игровой баланс

С точки зрения игровых характеристик команды во многом отличаются: Мексика предпочитает владеть мячом и постепенно расшатывать оборону соперника. Южная Корея работает в немного другом ключе, делая ставку на скорость, интенсивность и быстрые переходы. Мексика прекрасно чувствует себя в «позиционке», корейцы хороши в контрвыпадах.

Кратко о главных рынках

Исход матча

На бумаге фаворитом идет Мексика. Однако Южная Корея уже доказала в первом туре, что способна адаптироваться к различным сценариям матча и успешно реагировать на давление. Нас ждет плотная игра, которая вполне может завершиться боевой ничьей.

Тоталы

Обе команды начали турнир результативными победами и обладают качественными атакующими линиями. К тому же у обеих коллективов в качестве бонуса есть определенное право на ошибку. Тотал больше 2,5 выглядит весьма аппетитным вариантом.

Форы

Ожидается достаточно равный матч, в котором преимущества одной из сторон в несколько мячей выглядят маловероятным сценарием

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