Тренер Кабо-Верде оценил ничью с Испанией на ЧМ-2026

Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с Испанией (0:0) в первом туре группового этапа чемпионата мира-2026.

Главный тренер команды Кабо-Верде Бубишта высказался об историческом результате – африканская сборная дебютировала на чемпионатах мира.

«Это значит все для нашей страны. Мы хотели, чтобы мир увидел, как играет наша сборная, мы – воплощение стойкости», – сказал Бубишта.

Тренер также прокомментировал эмоции вратаря Возиньи после финального свистка: «Его слезы были от переполнявших его чувств. Это плод очень долгой и тяжелой работы. Мы очень хорошо защищались. Он с нами много лет, но я не люблю говорить об отдельных игроках. Он был спокоен, потому что команда хорошо работала перед ним».

«Нужно поздравлять команды, которые называют более слабыми. Они отлично работают. Футбол стал очень равным. Организация игры позволяет конкурировать с лучшими. Испания владела мячом, но это не значит, что она контролировала матч. Нам бы хотелось больше атаковать, как это было в концовке», – добавил Бубишта.

Говоря о сопернике, тренер Кабо-Верде признал: «Сложно оценивать соперника. Я сосредоточен на своей команде. У них очень четкий стиль. Сборная Испании – фантастическая команда. Мы можем только гордиться тем, что сделали в нашем первом матче на чемпионате мира».

Бубишта также поделился ожиданиями от следующей игры против Уругвая: «Мы твердо стоим на земле. Уругвай – крепкая команда, но мы всегда верим в свою манеру игры. У нас три очень сложных матча, но мы смелые».

«Ничья с Испанией дает нам больше стабильности и уверенности. Мы знаем, что можем конкурировать на этом уровне, с такими соперниками. Это то, что мы хотели доказать», – резюмировал главный тренер сборной Кабо-Верде.