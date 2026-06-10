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Игдисамов прокомментировал назначение в ЦСКА

10 июня, 10:59
3

Новый главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов вспомнил, как он попал в штаб Фабио Челестини в марте.

– Я помню свое удивление, когда тебя представили как помощника Челестини. К этому шло или стало для тебя неожиданностью?

– Полная неожиданность. У молодежки начался сезон после зимней паузы. Три матча мы отыграли на выезде: «Урал», «Рубин» и Махачкала. В Махачкале приехали на предыгровую тренировку, и мне позвонил [гендиректор ЦСКА] Роман Бабаев. Сказал: приедешь – поговорим. Приехал, мне обрисовали ситуацию, сказали, что нужна помощь в основной команде.

– Ты не стал задавать вопросы?

– Нет, ничего не спрашивал. Определили мой функционал с Фабио. Сидели втроем.

– За что ты отвечал?

– За коммуникацию с русскоязычным штабом и моменты переходов после потерь мяча и отборов. Сейчас весь мир играет в переходах, за исключением команд с составом за миллиард евро. Это «Бавария», «Сити», «Барса». Хотя тот же «Реал» отлично чувствует себя в переходах.

– Еще раз зафиксируем. О тебе тогда в комментариях говорили как о будущей замене Челестини.

– Нет, таких разговоров не было. Я приходил помогать Фабио в штабе. Общался с русскими игроками, объяснял детали. Если у футболистов были вопросы, то я доносил их до Фабио. Игроки просили информацию – как соперник играет между линиями, как играют защитники. Нужна детализация.

  • 39-летний специалист возглавил армейцев 4 мая вместо уволенного Фабио Челестини.
  • При нем команда проиграла «Спартаку» (0:1) в кубковом дерби, а также победила «Пари НН» (2:1) и «Локомотив» (3:1) в РПЛ.
  • С Игдисамовым заключили контракт по схеме «2+2».

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Источник: «Вечерняя Казань»
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Комментарии (3)
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Император Бомжей
1781082267
Тяжело его фамилию произность , если честно!))
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armenotolik
1781083282
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ilich55
1781088931
" Сейчас весь мир играет в переходах" Ага. И только «Бавария», «Сити», «Барса» играют как все нормальные люди на поле с зелёной травой.
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