Игдисамов прокомментировал назначение в ЦСКА

Новый главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов вспомнил, как он попал в штаб Фабио Челестини в марте.

– Я помню свое удивление, когда тебя представили как помощника Челестини. К этому шло или стало для тебя неожиданностью?

– Полная неожиданность. У молодежки начался сезон после зимней паузы. Три матча мы отыграли на выезде: «Урал», «Рубин» и Махачкала. В Махачкале приехали на предыгровую тренировку, и мне позвонил [гендиректор ЦСКА] Роман Бабаев. Сказал: приедешь – поговорим. Приехал, мне обрисовали ситуацию, сказали, что нужна помощь в основной команде.

– Ты не стал задавать вопросы?

– Нет, ничего не спрашивал. Определили мой функционал с Фабио. Сидели втроем.

– За что ты отвечал?

– За коммуникацию с русскоязычным штабом и моменты переходов после потерь мяча и отборов. Сейчас весь мир играет в переходах, за исключением команд с составом за миллиард евро. Это «Бавария», «Сити», «Барса». Хотя тот же «Реал» отлично чувствует себя в переходах.

– Еще раз зафиксируем. О тебе тогда в комментариях говорили как о будущей замене Челестини.

– Нет, таких разговоров не было. Я приходил помогать Фабио в штабе. Общался с русскими игроками, объяснял детали. Если у футболистов были вопросы, то я доносил их до Фабио. Игроки просили информацию – как соперник играет между линиями, как играют защитники. Нужна детализация.