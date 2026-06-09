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В «Балтике» назвали самого дорогого игрока команды

Сегодня, 08:32

Илья Мясников, председатель попечительского совета «Балтики», высказался о возможной продаже футболистов.

– После таких сезонов на игроков обычно растет спрос. Велик ли он сейчас?

– Да. Сильно углубляться не буду, но интерес ожидаемо есть. У нас будет взвешенный подход. Нас должна удовлетворить цена, как и у самого футболиста должно быть желание сменить команду и расти дальше.

– Сколько игроков могут покинуть команду летом?

– По пятерым футболистам есть разговоры. Но официальных предложений нет. Андраде нас уже покинул, с «Зенитом» мы быстро нашли компромисс. Игрока тоже все устроило. Кевин с благодарностью и хорошими воспоминаниями о городе и клубе уехал в Санкт-Петербург. Желаем ему успехов.

– Вы рассказывали, что вместе со спортивным директором по каждому игроку была сформирована ценовая позиция. Произошел ли пересчет?

– Корректировки мы обсуждаем и вносим каждое трансферное окно. Они были внесены и сейчас, но несущественно. Потому что изначально мы выстраивали систему цен, ниже которых лучше лишний раз не беспокоить.

– Кто, по вашим оценкам, самый дорогой игрок команды прямо сейчас?

Брайан Хиль. Но если говорить о трансферах, то мы находимся в хорошем финансовом состоянии благодаря и «Ростеху», и хорошей работе по привлечению спонсоров, и поддержке области, и личной вовлеченности губернатора. Мы хорошо стоим на ногах – нам не нужно срочно кого-то продавать.

  • «Балтика» финишировала шестой в РПЛ с 46 очками в 30 турах. По ходу сезона калининградцы шли в тройке лидеров, но удержаться там не сумели.
  • Андрей Талалаев возглавляет команду из Калининграда с сентября 2024 года.
  • С ним команда выиграла Первую лигу в 2025 году и за один сезон вернулась в высший дивизион.
  • Новый сезон РПЛ стартует ориентировочно 25 июля. Сейчас лига работает над составлением календаря.
  • Действующий чемпион – «Зенит».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Балтика Хиль Брайан
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