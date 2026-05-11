Лунев объяснил волевую победу «Динамо» над «Краснодаром»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев высказался после матча 29-го тура РПЛ против «Краснодара».

Бело-голубые дома одержали волевую победу со счетом 2:1.

«Краснодар» лишился лидерства в РПЛ и отстал на 2 очка от «Зенита».

На прошлой неделе «быки» выбили динамовцев из FONBET Кубка России за шаг до суперфинала.

«Наконец‑то выиграли, «Краснодар» попил у нас много крови за последние игры. Буквально три дня назад они лишили нас мечты, поэтому (победить) было делом принципа.

Когда Боселли бежал с центра поля, я ждал его длинного касания, он техничный парень, боялся, что может меня перекинуть, я старался перекрыть как можно больше пространства», – заявил Лунев.