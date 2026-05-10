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  • Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»

Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»

10 мая, 22:20
1

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча с «Балтикой».

  • «Локо» победил в 29-м туре со счетом 1:0.
  • Единственный гол на 4-й минуте забил Александр Руденко.
  • Московская команда набрала 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице.

– Градус матча был очень высокий. Полтора тайма мы хорошо играли, владели преимуществом. Но вот этот одиннадцатиметровый мог все перевернуть. Митрюшкин сыграл блестяще и выручил нас.

– Что можете сказать по пенальти?

– Тяжело сказать, надо посмотреть повтор. То, что видел, – была борьба. Вопрос трактовок. Принял судья решение, значит, так тому и быть.

– Ранняя замена Погостнова. Почему?

– До этого удаление было у соперника. И тут он получает желтую карточку. Любой фол может привести к удалению. Сразу среагировали. Объяснили ему тактическую замену.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика Локомотив Галактионов Михаил
Комментарии (1)
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Олег-Добряков-vkontakte
1778471296
Буду дружелюбен и вежлив: напомните мне, пожалуйста - Андраде выкинули с красной картой "за удар шипами" по голени зенитовца, правильно, так? А зенитовца вынесли с поля в операционную. Что? Нет? Да ну нафиг. Ах, он продолжил игру, как ни в чём не бывало? Не может быть. Правильно, нехрн "колхозникам" позорить "фаворитов", "корольков футбола". И ещё забыл, напомните. Кому дали красную за вынос Хиля из чемпионата до конца, за "убийство" и операцию на колене Макса Бориско? Что? Никому? И это тоже правильно."Грандов" РПЛ судьям положено вытаскивать из позорной жопы, выгораживать, подыгрывать. Это реалии современного типа "спорта". "Бизнес и ничего личного", не так ли? Поправьте меня, если я хоть где-то ошибся. Спасибо, что дочитали до конца!
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