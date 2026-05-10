Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча с «Балтикой».
- «Локо» победил в 29-м туре со счетом 1:0.
- Единственный гол на 4-й минуте забил Александр Руденко.
- Московская команда набрала 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице.
– Градус матча был очень высокий. Полтора тайма мы хорошо играли, владели преимуществом. Но вот этот одиннадцатиметровый мог все перевернуть. Митрюшкин сыграл блестяще и выручил нас.
– Что можете сказать по пенальти?
– Тяжело сказать, надо посмотреть повтор. То, что видел, – была борьба. Вопрос трактовок. Принял судья решение, значит, так тому и быть.
– Ранняя замена Погостнова. Почему?
– До этого удаление было у соперника. И тут он получает желтую карточку. Любой фол может привести к удалению. Сразу среагировали. Объяснили ему тактическую замену.
Источник: «Матч ТВ»