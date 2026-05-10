Эмоции Ерохина после победного гола за «Зенит» в ворота «Сочи»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился эмоциями от победы над «Сочи» в 29-м туре РПЛ. Он забил гол на 84-й минуте после выхода на замену.

– Выходил с целью помочь команде. Рад, что у меня было хотя бы 10 минут, чтобы забить этот гол. Стараюсь приносить пользу. Надеюсь, этот гол будет важным в этом сезоне.

– С какими мыслями будете готовиться к «Ростову»?

– С мыслями о том, что нам нужна только победа. Все силы бросим на это.