«Зенит» в домашнем матче обыграл «Сочи» в рамках 29 тура чемпионата России, итоговый счет 2:1.

Луис Энрике не реализовал пенальти.

На 31-й минуте «Сочи» вышел вперед: Макарчук с левого фланга навесил в штрафную, Федоров выиграл верх у Нино и головой отправил мяч в правый угол ворот.

на 59-й минуте Глушенков из центрального круга выполнил длинную передачу направо на Энрике, который сместился и пробил в дальний угол.

Победный гол «Зенита» пришел на 84-й минуте: Глушенков подал с левого края на дальнюю штангу, где Ерохин выиграл борьбу у Кравцова и протолкнул мяч в ворота.

