Роднина – о «Спартаке»: «Есть ли у них какой-то свой дух?»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о результатах «Спартака».
«Раньше были команды. Сейчас, даже не знаю. Как установить при языковом барьере командный дух... Вот сколько я ни спрашивала футболистов поколений 60-х и 70-х годов, они говорили: «Это дух «Спартака». Я спрашивала: «А в чем он заключается?» Мне отвечали: «Он просто есть».
Не знаю, есть ли сегодня у «Спартака» какой-то свой дух?» – сказала Роднина.
- «Спартак» по итогам 28 туров РПЛ занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 48 очков.
- Красно-белые дошли до суперфинала FONBET Кубка России, где сыграют с «Краснодаром».
Источник: «Спорт-Экспресс»