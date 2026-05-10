Роднина – о «Спартаке»: «Есть ли у них какой-то свой дух?»

Сегодня, 16:17
18

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о результатах «Спартака».

«Раньше были команды. Сейчас, даже не знаю. Как установить при языковом барьере командный дух... Вот сколько я ни спрашивала футболистов поколений 60-х и 70-х годов, они говорили: «Это дух «Спартака». Я спрашивала: «А в чем он заключается?» Мне отвечали: «Он просто есть».

Не знаю, есть ли сегодня у «Спартака» какой-то свой дух?» – сказала Роднина.

  • «Спартак» по итогам 28 туров РПЛ занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 48 очков.
  • Красно-белые дошли до суперфинала FONBET Кубка России, где сыграют с «Краснодаром».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Mirak92
1778419266
Допиз....я в первом сезоне и вылетят клоуны) Хотя оно так и будет
Цугундeр
1778419409
)) Душок.
andr45
1778419428
Эта предательница кроме бутылки и трусиков с кружавчиками вообще что-нибудь знает?
FROLL007
1778419896
Там не дух, а вонь свинарни. Гыгыгы
Бан
1778420264
Дух был у Родниной, когда она сбежала в США на 12 лет. Там ее не волновал языковой барьер, потому-что были доллары. А как рубль окреп, возвратилась за еще большими деньгами в РФ, чтобы учить других духу. Душнила.
oyabun
1778420386
Роднина со своими высказываниями давно уже стала синонимом старческого слабоумия и некомпетентности. Поэтому публиковать её означает быть на её же уровне.
Vitaga
1778422485
лицемерная тварь эта старушка.
docndoc
1778422498
Ну в зените проблем с языковым барьером нет.. Все на родном португальском чешут..
NewLife
1778423166
Давай не будем про какой-то дух, лучше расскажи про свой нюх на бюджетные деньги и продажность власть имущим.
somn
1778437398
Дух есть. Пройдите в свинарник...
