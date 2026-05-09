  • Мостовой назвал самое страшное явление, которое может быть на Земле

Мостовой назвал самое страшное явление, которое может быть на Земле

Вчера, 20:42
16

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о Дне Победы и Великой Отечественной войне.

«Каждую семью в Советском Союзе затронула война. Это страшнейшее событие, которое, к сожалению, произошло. Война – это самое страшное, что может быть на планете Земля.

В моей семье дедушка, которого я ни разу не видел, был танкистом и погиб. Мне бабушка это рассказывала. Праздник со слезами на глазах.

Есть движение в России – «Бессмертный полк». Вроде бы журналисты его придумали в каком-то городе. Здорово и шикарно!

Я никогда не участвовал в нем. Этому движению больше десяти лет. Когда оно начиналось, я был в Испании. Кто-то показывал фотографии и сказал, что в России такое будет проводиться. У кого-то тоже были родственники, и они решили их показать друг другу», – сказал спортсмен.

  • Александр выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год: 277 матчей, 71 гол, 22 ассиста.
  • Также он провел одну игру за «Алавес» в 2005-м.
  • Мостовой-игрок дважды брал чемпионат СССР со «Спартаком».

Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Комментарии (16)
bashnat013
1778350206
Самое страшное если его кто нибудь возьмет в клуб тренером!Потому что он не тренерский человек!
Ответить
timon2401
1778350286
Всё верно… Плохо, что другие это не понимают и в угоду своих амбиций развязывают новую((((
Ответить
Иван-Попович-google
1778350778
А Санёк не наговорил сейчас на статью о дискредитации? По нему получается, что дед начал это самое что ни на есть самое страшное на земле. Туапсинцы не дадут соврать. (И ещё много жителей других городов, куда до 24.02.22 ничего не прилетело).
Ответить
vvv123
1778351274
Самое страшное - это если хрюши вылетят в ФНЛ!
Ответить
Я не PобоT
1778353070
В.ойна – это самое страшное, что может быть на планете Земля.==== Акуеть какой идиот.Даже не понял что это самое страшное уже пятый год идет.
Ответить
odessakmv
1778355293
даже тут царек ничего не может ....
Ответить
PAREVG.
1778358021
Вся жизнь на земле так устроена - все воюют со всеми. За территорию, за самку, за еду... И это не только в животном мире, даже деревья, за луч солнца. Откройте любой учебник истории, к сожалению, вся история человечества - это история войн
Ответить
