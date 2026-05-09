«Реал» договорился с новым тренером

В «Реале» практически решен вопрос по новому тренеру. Скорее всего, пост займет Жозе Моуринью из «Бенфики».

Принципиальная договоренность с португальцем достигнута. В «Бенфике» уже ищут нового тренера. Отступные за Жозе составят 3 миллиона евро.