«Реал» договорился с новым тренером

В «Реале» практически решен вопрос по новому тренеру. Скорее всего, пост займет Жозе Моуринью из «Бенфики».
Принципиальная договоренность с португальцем достигнута. В «Бенфике» уже ищут нового тренера. Отступные за Жозе составят 3 миллиона евро.
- Португалец был главным тренером «сливочных» с 2010 по 2013 год и выиграл с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
- «Реал» занимает второе место в Ла Лиге с 74 очками после 33 туров. Команда отстает от «Барселоны» на 11 баллов. Впереди – Эль Класико (10 мая).
- «Мадрид» с 12 января возглавляет Альваро Арбелоа, сменивший на посту главного тренера Хаби Алонсо.
Источник: AS